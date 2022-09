Discursos de odio en Twitter. Parte dos

La estudiante de Ingeniería Ambiental pidió disculpas.

El tweet (que ya borré) no fue con intenciones verdaderas de amenazar ni generar violencia. Hace meses que sufro el humo y me cuesta respirar, no fue más que una queja y un descargo del momento por lo que estamos viviendo en relación a las quemas en los últimos días en Santa Fe pic.twitter.com/2I63PqxWQa — floriana (@floripalacios) September 15, 2022

«El tweet (que ya borré) no fue con intenciones verdaderas de amenazar ni generar violencia. Hace meses que sufro el humo y me cuesta respirar, no fue más que una queja y un descargo del momento por lo que estamos viviendo en relación a las quemas en los últimos días en Santa Fe», comenzó alegando la usuaria y luego abrió hilo.

«En ningún momento quise que todo esto se generase ni atentar contra la salud del gobernador Bordet y el orden de Entre Ríos. Entendiendo que en el país se viven situaciones de violencia constante y hace poco atentaron contra la vida de una funcionaria pública», aseguró

«Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y me interpelan las problemáticas ambientales quizás más que a muchas otras personas y a veces no mido las palabras que utilizo y menos en una red social. No fue más que un descargo de enojo y tristeza por vivir en una ciudad contaminada», amplió

Como corolario la usuaria decidió disculparse con el primer mandatario entrerriano y el intendente victoriense diciendo: «quería pedirle perdón públicamente al actual gobernador de Entre Ríos y al intendente de Victoria. Sé que mis palabras fueron extremas pero jamás atentaría contra la vida de un ser vivo. Espero que puedan seguir trabajando para combatir el ecocidio de los humedales»

«El tweet (que ya borré) no fue con intenciones verdaderas de amenazar ni generar violencia. Hace meses que sufro el humo y me cuesta respirar, no fue más que una queja y un descargo del momento por lo que estamos viviendo en relación a las quemas en los últimos días en Santa Fe», comenzó alegando la usuaria y luego abrió hilo.

«En ningún momento quise que todo esto se generase ni atentar contra la salud del gobernador Bordet y el orden de Entre Ríos. Entendiendo que en el país se viven situaciones de violencia constante y hace poco atentaron contra la vida de una funcionaria pública», aseguró

«Soy estudiante de Ingeniería Ambiental y me interpelan las problemáticas ambientales quizás más que a muchas otras personas y a veces no mido las palabras que utilizo y menos en una red social. No fue más que un descargo de enojo y tristeza por vivir en una ciudad contaminada», amplió

Como corolario la usuaria decidió disculparse con el primer mandatario entrerriano y el intendente victoriense diciendo: «quería pedirle perdón públicamente al actual gobernador de Entre Ríos y al intendente de Victoria. Sé que mis palabras fueron extremas pero jamás atentaría contra la vida de un ser vivo. Espero que puedan seguir trabajando para combatir el ecocidio de los humedales».