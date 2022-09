Laura Balzer Trío se presenta en La Paz

Breve charla con Laura Balzer sobre el recital de este sábado en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá.

¿Con qué se encontrará el auditorio este sábado por la noche?, ¿Cuál es la propuesta?

La propuesta es un recorrido por canciones de mi autoría sumado algunas de autores cuya propuesta nos resuenan. Haremos canciones de mi disco “Las ciudades y el cielo” editado en el 2017 con ayuda del INAMU y canciones inéditas.

¿Dónde abreva tu repertorio? es decir, podés comentarnos tu tradición o línea musical?

Mi línea musical radica más que nada en el género canción. Mis composiciones tienen elementos musicales del bagaje de música del que me he nutrido a lo largo de mi camino musical, como el folklore argentino, folklore latinoamericano, la trova cubana. De chica escuche también mucho rock nacional, como Fito Páez, Alberto Spinetta, Charly García, Miguel Cantilo, la trova rosarina, como Jorge Fandermole, Baglietto el cual ha sido un intérprete excepcional de la trova. Compositores entrerrianos también como Carlos Aguirre, Cari Pico, cancionista de Gualeguay, el cual ha sido un gran referente para mí. Son cantautores que han estado muy presentes y me han marcado. En una época también escuche bastante bossanova, como Chico Buarque, Jao Gilberto , VInicius. Y todo se termina plasmando en lo que se compone, sin que una se dé cuenta muchas veces. Fernando Cabrera, cantautor uruguayo, Jorge Drexler, Gustavo Pena, Eduardo Mateo , también escucho.

¿Estás trabajando en otros proyectos, podés contarnos?

En este momento formo parte del grupo de percusión por sistema de señas “Pa! Bailar”. Un grupo de Gualeguay, conformado por aproximadamente 15 músicas y músicos dirigido y creado por Juampi Francisconi (músico de la Bomba de Tiempo) . Allí toco accesorios y canto.

¿Qué música estás escuchando, algún autor o autora o disco en especial?

Estoy escuchando más que nada cancionistas, como Rodrigo Carazzo, Lucas Heredia, Loli Molina, Rossana Tadei, Julián Venegas, y voy descubriendo cositas siempre. Bobby Mc Ferrin me gusta mucho también y lo escucho.

¿Estás leyendo algo… algún libro que quieras leer?

Estoy leyendo a Clarice Lispector, una escritora de Ucrania que vivió desde muy pequeña en Brasil. Me llegó un libro de una compilación de crónicas de una columna que ella tuvo en un diario de Brasil, y me resonó muchísimo, así que quise conocerla más, ahora estoy con “Para no olvidar”.

Y voy mechando con un libro editado en Entre Ríos hace muy poquito, “La verdad es hija del tiempo” donde hay relatos, testimonios de personas de Gualeguay cuyos familiares fueron desaparecidos en los años de dictadura. Con ese voy tranqui porque es fuerte, movilizador.

¿Algo que quieras agregar?

Con mis compañeros estamos muy entusiasmados con el hecho de llevar nuestra música a La Paz, será la primera vez los tres. También estamos muy agradecidos con la invitación y la predisposición del Centro Cultural Cabayú Cuatiá para que vayamos, esperamos brindar un hermoso y agradable concierto.