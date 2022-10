Quiero retruco

El intendente Sarubi fue denunciado por Gustavo Salinas en el proceso de Licitación del nuevo Colector Cloacal. Ahora el Jefe Comunal es querellante, luego de archivarse la causa.

Creemos que se debe gobernar con transparencia y honradez. Así lo hemos hecho durante estos 7 años de gestión frente al Municipio de La Paz y defendemos con uñas y dientes esta forma de hacer política. (Abro hilo) 👇 pic.twitter.com/YV4MfkNzIa — Bruno Sarubi (@BrunoSarubi) October 5, 2022

«Creemos que se debe gobernar con transparencia y honradez. Así lo hemos hecho durante estos 7 años de gestión frente al Municipio de La Paz y defendemos con uñas y dientes esta forma de hacer política.

Por eso, para resguardar mi honorabilidad y la confianza que los paceños han depositado en mí para la gestión del Municipio, decidí querellar por calumnias e injurias a Gustavo Salinas, quien luego de que se rechazara su oferta en la Licitación del Colector Cloacal, por no cumplir con los Pliegos, me denunció falsamente por delitos contra la administración pública. La denuncia en cuestión, por supuesto, fue archivada por el Fiscal al entender que no existían delitos y que con ella solo se perseguía torcer el curso de la licitación.

Hoy, el juez Garzón, decidió darle trámite a mi querella.»