Concordia en el centro del ring

El senador Kueider explicó los motivos por los que no firmó el dictamen del Presupuesto 2023.

En diálogo exclusivo con Parlamentario, el senador entrerriano ratificó su rechazo a la resolución de la Secretaría de Energía que beneficia a las provincias del norte con una tarifa eléctrica diferencial: “Es un criterio arbitrario y discriminatorio”. También adelantó en las iniciativas en las que está trabajando.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en la que se emitió dictamen al proyecto de Presupuesto 2023, el senador Edgardo Kueider (FdT – Entre Ríos) expresó su “queja y enojo” hacia la resolución de la secretaría de Energía en la que establece una tarifa diferencial eléctrica para las provincias del norte argentino solicitada por 10 gobernadores y adelantó que “si esto conlleva a alguna cuestión que involucra en el Presupuesto este gasto yo voy a manifestar mi rechazo”.

En ese contexto, el legislador entrerriano quien ratificó su rechazo a la resolución 719 y sostuvo que es un criterio “arbitrario y discriminatorio”, al tiempo que brindó los motivos por los que no firmó el dictamen del Presupuesto 2023: “No vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio”.

Por otro lado, el senador criticó a su bloque porque ha presentado proyectos sobre zonas cálidas, pero “quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo. Hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos. Sin embargo, oídos sordos a esto no pasó nada”.

–Se termina de tratar el Presupuesto 2023 y usted en el debate en Comisión hizo un planteo en torno a la situación que se da en su provincia y en otras sobre los subsidios que tienen que ver con la energía eléctrica que se da con respecto a la región de la Patagonia que tiene la zona fría, pero ¿qué pasa con Entre Ríos y otras provincias que son de zona caliente?

-El año pasado cuando tratamos el proyecto de zona fría que era algo que ya estaba vigente, pero para las provincias y regiones del sur. El proyecto que vino fue una ampliación de esos límites, corrieron las líneas más al norte basándose en los criterios técnicos establecidos en los mapas de calor isotérmicos con los que cuenta la Secretaría de Energía. ¿Cómo se financia zona fría? se conforma un Fondo Fiduciario donde todos los usuarios del país del gas pagan en sus boletas un porcentaje, se les incrementa el costo por ejemplo nosotros los entrerrianos que no estamos beneficiados por zona fría, pagamos nuestras boletas todo el año al aporte para financiar el descuento que se le hace a las zonas frías. Es un criterio solidario, el sur tiene frío, tiene que calefaccionase, gasta más gas, entonces bueno hacemos nuestro aporte desde ahí.

En el debate en Comisión alguien dijo ¿qué pasa con el norte, con el calor y con la electricidad? Ahí dijeron que estaban trabajando algo para el Norte Grande que no incluye Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, la parte centro del país y nosotros tampoco vamos a convertirnos en los financistas del norte y del sur y nosotros en el medio siendo que, por el mismo criterio técnico que se aprobó zona fría, a nosotros nos correspondería zonas cálidas porque, de hecho, si se ve el mapa isotérmico, provincias como Salta, Tucumán, tiene la misma consideración que Entre Ríos en términos de temperatura.

Lo que pasó es que yo presenté un proyecto de zonas cálidas para beneficiar a todas las provincias que no están incluidas en zona fría que quedó ahí durmiendo en comisiones, no se trata, no hay voluntad política de sacarlo hice planteos en el bloque, tensionamos en el bloque varias veces, hicimos muchos movimientos, pero sin embargo oídos sordos a esto no pasó nada. Ahora viene secretaría de Energía, saca una resolución 719/22 donde favorece a las provincias del Norte Grande con una salvedad: no aplica ningún criterio técnico para beneficiar a las provincias. El argumento es que esas provincias lo solicitaron, porque lo pidieron. Entonces yo planteo que, si es por pedirlo, aviso que yo también lo estoy pidiendo. Lo pido, mande un escrito al presidente de la Nación, al ministro de Economía y también a la secretaria de Energía de la Nación.

Además, presenté un proyecto en el Senado para que incorporen a las provincias que no están incluidas en zona fría teniendo en cuenta un criterio técnico vigente en la propia secretaria de Energía que justifica y avala porque le da mucho mayor respaldo a una medida de semejante naturaleza. Ese planteo lo hice por escrito y se lo hice a Massa también y hoy en la reunión de Presupuesto lo dejé claramente planteado para que la provincia de Entre Ríos y demás regiones se incluyan en estos beneficios para la temporada estival vinculados a un descuento en el costo de la energía, debido al incremento del consumo que se va a dar naturalmente por la necesidad de refrigeración de la temporada.

-Entre Ríos aporta a través de la represa de Salto Grande

-Bueno ese es un tema que… a ver ¿por qué a uno lo motiva con mucho énfasis a presentar y pelear por esto? Porque nosotros somos una provincia energética. Nosotros somos, y la región de Salto Grande particularmente yo soy de Concordia, ahí está emplazada la represa que es un complejo hidroeléctrico que abastece el 3,7% de la energía del país. Pero, además, si consideramos el consumo eléctrico de Entre Ríos, consume el mismo caudal de generación de energía, por lo tanto, si estuviera vivo Pancho Ramírez y dijera ‘vamos a declarar a la provincia de Entre Ríos como República’ tendríamos soberanía energética. Tendríamos energía suficiente para autoabastecernos, independientemente de que la represa fue una construcción financiada por el Gobierno Nacional, en este caso fue binacional, pero ya está totalmente amortizada porque es una construcción del 78’, pero está emplazada en Recursos Naturales de Entre Ríos y, por lo tanto, el recurso natural lo produce la provincia y por eso existen las regalías.

Con ese criterio uno viene a plantear este tipo de cosas y, además, teniendo en cuenta que cuando se construyó la represa esto nace en la época de Perón en el 46’ se firmaron los convenidos con la República de Uruguay para la construcción y se establecieron puntos básicos como objetivos que perseguía la construcción de la represa, esos eran los beneficios que iba a haber para la región. Con esas premisas se trabajó para convencer a toda la gente de la región de que emplazar una represa allí no era algo que iba a causar un daño, sino que iba a ser beneficioso para la región. Uno de los beneficios más importantes era la energía barata y hoy, si le traigo una boleta de luz es varias veces más cara que la de capital federal.

Hay una deuda con la región vinculado a este tema que no está saldada y así como están las cosas no se van a saldar nunca porque el marco regulatorio energético, así como está dispuesto, de ninguna manera prevé que si no se modifica esto se solucione. Encima de esto, tenemos que soportar que se tomen medidas arbitrarias como la que establece la resolución 719 donde beneficia, en la temporada estival, a las provincias del norte y deja totalmente afuera a la provincia de Entre Ríos. Es intolerable.

Estamos, por un lado, trabajando ya, de hecho, ayer tuvimos una Reunión con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet; el presidente de CTM, Luis Benedetto; estuvo la gente de ENERSA, que es la distribuidora de energía de Entre Ríos; invitamos a algunas cooperativas; estuvieron colegios de ingeniarnos, UTN; la secretaria de Energía de la provincia, trabajando en una iniciativa mía que tiene que ver con esto de las generadoras de energía como Salto Grande.

CAMESA, que es quien compra y distribuye y vende la energía, les compra a las generadoras, en este caso a Salto Grande y le paga $1.500. ¿Sabe a cuánto les vende a las distribuidoras? en $5.000. ¿Cómo le explico a los entrerrianos semejante barbaridad y cuál es la lógica? El proyecto que estamos trabajando es que las distribuidoras cobren el mismo costo de que les compran a las generadoras de energía de todas las provincias en los términos de su producción. Nosotros generamos el 100%, pero hay provincias que generan el 70%. También es una suerte de incentivo a las provincias.

Me opuse a la resolución 719, me opongo férreamente porque solicito y exijo que se incorpore a las provincias de Entre Ríos y, como considero que debe ser equitativo, también que se sume a Santa Fe, Córdoba y demás provincias que no están incluidas a la zona fría como debería haber sido en un principio y que se deje de lado este criterio arbitrario y discriminatorio que ha tomado la secretaría de Energía.

-Senador por este motivo usted no ha firmado el despacho del proyecto de la mayoría del Presupuesto

-Si, porque yo estoy analizando cómo se compensa el costo de esa baja de energía que se va a dar por la resolución 719 al Norte, no vaya a ser, no lo pude discernir aún, pero ¿de dónde sale esa diferencia, esa rebaja que se va a hacer en las provincias del norte? No vaya a ser que nosotros encima que ya financiamos al sur ahora tengamos que subsidiar al norte. En ese caso, de ninguna manera lo vamos a permitir. Si eso tiene un impacto presupuestario quería ver en qué artículo se impactaría para discutirlo oportunamente en el recinto.