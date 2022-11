Intendente enojado por la demora en la sanción de la Ley de Humedales.

Etiqueta #LeyDeHumedalesYa

Indica el Portal Parlamentario que varios jefes comunales se expresaron en el plenario de diputados, y uno de ellos preguntó “cuánto van a demorar” la aprobación de la norma y cuestionó la ausencia de legisladores de la oposición.

Una comitiva de intendentes participó en el último plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que debatió el tema humedales. De los jefes comunales presentes hablaron cuatro de ellos, un santafesino del Frente de Todos y tres cordobeses de Unión por Córdoba, pero el más duro de ellos fue el primero: Jorge Berti.

Intendente de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, Berti fue muy enfático y crítico contra los diputados que se ausentaron en el plenario. “Lo que nos une tiene que ver con un problema común”, arrancó el santafesino que hizo hincapié en la necesidad de contar con una ley de humedales, “fundamentalmente consensuada para que pueda ser aplicada”.

“Pero también es cierto que hay distintas situaciones que están pasando y que van a seguir pasando, si no se toman medidas concretas en nuestras costas, donde viven más de dos millones de personas”, detalló Jorge Berti, que a continuación no anduvo con vueltas: “No nos sigan boludeando. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones de santafesinos, en este caso. Es una vergüenza que no estén acá”, lanzó en referencia a los legisladores ausentes y se diferenció, “porque nosotros vamos a volver a nuestros pueblos y vamos a poder mirar a nuestra gente de frente, porque realmente estamos poniendo el cuero y el cuerpo en todos los lugares, porque queremos que esto se termine”.

“No queremos seguir apagando incendios, queremos que no se encienda más el fuego y para eso no solamente debe haber un Estado presente. Debe haber leyes. ¿Por qué le temen a la ley de humedales? Explíquenle a todos los santafesinos de la costa del Paraná, porque no lo van a resolver automáticamente, pero nos van a dar la confianza de que no hay otros intereses que esconden para no sancionar esta ley”, advirtió el intendente Berti.

El jefe comunal aclaró que “no nos vamos a dejar vencer, porque tenemos el mandato de nuestros territorios”, y terminó volviendo a apuntarles a los legisladores, preguntándoles “¿a quiénes representan sino todo el Congreso nacional si no se trata esta ley? ¿Cuánto van a demorarla? ¿Cuánto van a estar, por qué no están hoy acá? Y esto no tiene que ver con cuestiones partidarias; no estamos en contra de la producción, pero fundamentalmente que el ambiente sea sustentable. Debe haber un marco regulatorio e inversión”, y reprochó a los legisladores que “dejaron este lugar vacío”, reclamándoles que “nos dejaron con las ganas de que haya un dictamen”.

Berti cerró sugiriéndoles a los destinatarios de sus críticas: “Vayan a ver cuando nos tapan nuestras ciudades con humo, es invivible; deberían estar ahí para que nos digan por qué no sacan una ley de humedales”.