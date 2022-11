“CFK hizo un planteo armónico de los problemas que tiene el país”

Declaraciones de Héctor Maya.

El ex senador nacional y actual funcionario de la Comisión Técnica Mixta — CTM — Héctor Maya participó este jueves del acto que encabezó CFK en La Plata por el día del militante, y brindó sus impresiones del discurso de la vicepresidenta.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Maya sostuvo que CFK hizo “un buen discurso, hizo un planteo armónico de los problemas que tiene el país haciendo un detalle, pero el tema es que nos encaminemos hacia la resolución porque hay cuestiones extremadamente difíciles de avanzar como el tema judicial”. “Respecto de las otras cuestiones se ha ido notando una evolución favorable y hay un clima mejor en cuanto a desarrollo productivo, las fuentes de trabajo y el logro de estabilizar un país tan difícil con la deuda, la pandemia y una guerra en Europa que cambio la ecuación económica en todos los ámbitos. Mantener un equilibrio y estabilidad en un momento tan difícil es ponderable, porque estamos viendo otros países como Inglaterra donde el gobierno no duró 30 días”, señaló.

Mencionó que “se especulaba con que se iba a proponer la definición de una candidatura presidencial, y creo que eso nunca estuvo como definición porque falta tanto tiempo”. Y agregó: “Quien puede dar una noticia antes del Mundial?. La importancia del acto antes del Mundial implica promover la militancia, es un hecho político para la unidad del peronismo, un mensaje a ciertos sectores que pueden participar y un respaldo fuerte al gobierno”.

“Puede ser novedoso que no nombró a (Sergio) Massa ni a Alberto Fernández pero no nombró a nadie sino que nombró cosas importantes que se están realizando que son la continuidad de su definición, como es el tema de que ella anunció el surgimiento de Vaca Muerta en su gobierno y fue objeto de que la masacraran políticamente, cuando hoy todos hablan de la importancia de esto. Tengo la esperanza racional de que en abril o mayo no tengamos más barcos trayendo gas, aunque es probable que puedan venir a llevar gas, y eso va a cambiar mucho la economía argentina, porque la independencia energética es esencial”, definió.

En relación con el diálogo que reclamó la vicepresidenta en su discurso, consideró que “acá se va a dar una definición parecida a la de Brasil, radicalizadas las expresiones de los sectores sociales del país, porque hay una disputa profunda entre la participación del salario en el producto y los exageradamente golosos tenedores de capital que no permiten la recomposición salarial y así generan la alteración de la paz social. En esa radicalización también se van a radicalizar las candidaturas, el perfil de la unidad del anti peronismo tiene un nombre y apellido, y el perfil de unidad en el peronismo se va a dar también para ese lado”.

“Ojalá el camino del diálogo permita recapacitar, pero acá no están en discusión cuestiones ideológicas sino el hecho histórico mundial de la distribución de la riqueza. La función del peronismo ha sido históricamente recomponer el salario a partir de la participación”.

Sobre la posible candidatura de CFK, opinó: “Creo que es difícil excluir a alguien porque el diseño de conducción que está haciendo en la oposición (Mauricio) Macri impulsando con firmeza a (Patricia) Bullrich para que confronte con (Horacio Rodríguez) Larreta va a generar una grieta profunda en la oposición y el único camino de unidad será quien está promoviendo esto, que es Macri. No me extrañaría que el perfil de las candidaturas del peronismo también se radicalice. Por eso veo hoy más una cuestión similar a la de Brasil en una confrontación entre quienes conducen ambos espacios”.

Planteó asimismo que “hay algunos sectores firmemente opositores al peronismo y a Cristina pero que cuando lo ven enfrente a Macri superan esas cuestiones y se acercan a cualquier situación para evitar la llegada de Macri”. “De todos modos, si hay dudas hay que ver que Clarín todos los días le dedica una tapa a Cristina, y nadie se ocupa de atacar a quien no va a tener protagonismo en el futuro. Todos los días hay un plan de demolición de Alberto Fernández que yo digo que ha mantenido un equilibrio en una situación tan traumática, difícil y grave como la que ha vivido el país. No descartaría a nadie pero focalizaría mi mirada hacia las dos personas que tienen mayor protagonismo, pero en ambas posiciones políticas habrá una polarización muy fuerte”, planteó.

“Instalar un candidato a Presidente cuesta muchos años, mucho tiempo y ahí hay una actitud de prudencia y de futuro tanto de Massa como de (Daniel) Scioli que son candidatos eventualmente instalados. El peronismo, de última, va a juntarse a deliberar cual es la mejor perspectiva para la continuidad de un proceso de recomposición económica y salarial del país. Y ve con claridad que lo que está enfrente es una posición diferente. Los que están en un sector de privilegio y quieren mantener el privilegio saben dónde ubicarse, y los que no les alcanza hasta fin de mes también saben dónde ubicarse. Y la demostración fue la elección de diputados donde el pueblo le hizo una advertencia al gobierno para que cambien la ecuación salarial”, analizó.

“Hubo una recomposición salarial, hay fuentes de trabajo que están creciendo, el trabajo en blanco está creciendo, en el medio de situaciones muy complejas se va mejorando la situación”.