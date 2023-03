Nuevo sector «Narcotráfico en la Hidrovía»

La Aduana Nacional convoca a las y los legisladores entrerrianos para interiorizarlos sobre el nuevo sector de narcotráfico en la Hidrovía.

Indica la Agencia APF que en la Aduana crearon el “Sector Costa en el Río Uruguay” un nuevo sector para profundizar el control del narcotráfico en la Hidrovía.

Como fue de público conocimiento, fue presentado con el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró; el juez federal de Victoria, Federico Martín; el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri; la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi y el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo.



“Los puertos de países limítrofes se han convertido en los principales puntos de trasbordo regionales de contenedores contaminados con cocaína dirigidos a Europa y África”, asegura el comunicado de la Aduana.



“Al escanear todas las cargas, el intento de contrabando de droga se ha trasladado a intentos a zonas fronterizas”.



“Por lo cual, hemos dotado de escáneres a las ciudades de Colón, Concordia y Gualeguaychú; como así también binomios antinarcóticos (canes y guardas)”.



“Por este motivo, y para ponerlos al tanto de las acciones que la Aduana está llevando adelante en materia prevención del narcotráfico, convocamos a los legisladores de Entre Ríos a una reunión el jueves 16 en la sede de la Aduana de Buenos Aires”.



“Entendemos que no hay margen para especular con el tema narcotráfico y no vamos a entrar a mencionar lo que no se hizo en el pasado. Debe ser una política de estado que no se utilice para chicanas políticas”.