“Bordet es un tractorcito que va a empujar la boleta”

Declaraciones de José Cáceres sobre elecciones del PJ y las PASO.

José Cáceres, diputado provincial y secretario general del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos, se refirió en Radio La Voz al encuentro mantenido con Gustavo Bordet, gobernador y presidente del PJ enterriano y consideró que será determinante en las elecciones provinciales: “Porque ha hecho una muy buena gestión. Todos sabemos la muy buena valoración que hay desde el pueblo entrerriano en general hacia la figura de Gustavo Bordet” y agregó: “Le tocó gobernar con Macri en un contexto en el que no había obra pública, que no había medicamentos, una serie de inconvenientes que tuvo siendo Presidente ese signo político y sin embargo Bordet aplicó políticas públicas –incluido obras públicas- en la provincia que lograron que obtuviera el respaldo que obtuvo en 2019 el peronismo”.

Como integrante del Consejo Provincial del PJ explicó que: “hay una relación cotidiana con distintas localidades, que incluso estamos haciendo obras, remodelando Unidades Básicas, Consejos Departamentales, y en ese contexto siempre me toca hablar por teléfono o atender a militantes territoriales y siempre ellos preguntan: ´¿qué va a hacer Bordet, qué va a decidir Bordet?´”.

El interrogante se replica más allá del PJ: ¿Qué va a hacer Bordet?: “va a tener la responsabilidad de jugar un rol importante en las listas, ya sea que las elecciones sean en conjunto con la Nación –en el ámbito legislativo- o que sean desdobladas –también desde una lista de Diputados encabezándola-. Creo que Bordet va a ser un motor importante, va a ser un tractorcito que va a empujar la boleta”, reforzando Cáceres el pedido que desde diferentes sectores se hace para que el actual Gobernador entrerriano integre lista tanto las elecciones se realicen en forma conjunta o desdoblada. Y agregó: “Mi sentido común político me indica que nosotros no podemos prescindir de la figura de Bordet con todo lo que implica una buena gestión como la que él está llevando adelante”.

Sobre si habrá lista de unidad o si las candidaturas del Frente Creer Entre Ríos se dirimirán en las PASO, aseguró: “No necesariamente una lista de unidad. Puede haber compañeras o compañeros que crean que pueden confrontar y armar su propia lista de Diputados y de Senadores, según lo establece nuestra ley vigente; lo que no quita que seguramente va a haber un espacio de búsqueda de unidad como el que está habiendo por estos momentos”. Además dijo que: “A veces esa unidad no se puede lograr porque hay aspiraciones legítimas, genuinas, como corresponde, y para eso están las PASO”.

Cáceres sentó su posición: “Yo soy un convencido de que tiene que haber PASO porque eso le va a dar una dinámica importante al peronismo”. Y analizó: “Por ahí ir en una boleta sin competencia en las elecciones PASO puede generar que mucha gente no vaya a votar y a lo mejor los números no sean los más agradables al día siguiente. Porque como en la oposición hay competencia entre 3 candidatos que están bien definidos –Frigerio, Rogel y Galimberti-, esa competencia a ellos les va a dar la posibilidad de que vaya más gente y que sea más atractivo ir a votar en una PASO”. “Me parece que si nosotros tenemos una competencia interna en las PASO le va a dar una dinámica distinta a la militancia para convocar gente para que participe de la elección y eso es fundamental; más allá de que son primarias te da una tendencia que te indica cómo hay que trabajar el tiempo que resta para la general”.

En base al encuentro que mantuvo ayer con el Gobernador, aseguró que aún no está definida la fecha de las elecciones en Entre Ríos.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el cronograma de elecciones del Partido Justicialista de Entre Ríos, trámite que debía cumplirse, por lo que: “se están entregando padrones, fichas de afiliación, todo lo que requiere la militancia que tiene deseos de participar; y ya están en la página del PJ todo lo que tiene que ver con formularios para avales”.

¡¡LO QUE VA A SER JUNIO!!

El viernes 9 de junio cerrarán los plazos para presentar listas para las elecciones internas del PJ y el sábado 10 de junio cerraría el plazo de presentación de listas para las PASO, de haber desdoblamiento electoral; a su vez, el sábado 24 de junio será el cierre de listas para las PASO nacionales y el domingo 25 de junio serán las internas entrerrianas del PJ.

José Cáceres explicó que: “Cuando la conducción del partido decidió convocar a elecciones internas era pensando en que hubiera un condimento más para activar la militancia”, y agregó: “La verdad que pensé que iba a haber muchos más pedidos de listas, pedidos de padrones –lo que pasa siempre- y no fue tanto como yo creía; lo cual a mí particularmente me preocupa porque obviamente que valoramos mucho lo que significa el partido político. También somos conscientes que en momentos en que la gente tiene otros problemas que le llevan toda su atención y a veces con mucho dolor, se termina enojando contra todo lo que tiene que ver con la acción política partidaria”.

“No lo he pensado, la verdad que no”, respondió al ser consultado si será candidato en las internas del PJ. “Ya han sido muchos años y me gustaría que participen compañeros”. Ratificó que desde su espacio –Corriente Renacer Peronista- saldrán candidatos: “¡Por supuesto! Nosotros hace más de 2 años que venimos, en cada actividad que tenemos de nuestra organización, de nuestro grupo político, siempre estamos afiliando gente. Hemos ingresado muchas fichas al partido”. “Nosotros somos una organización política y nos gusta participar de las elecciones” –partidarias y para otros cargos-.

BORDET Y SU ROL EN LA ELECCIÓN PARTIDARIA

“La verdad que eso puntualmente no lo hablé con él”, expresó Cáceres en relación al rol que jugaría el Gobernador en la interna partidaria, “porque seguramente él va a tener un escenario, ya en ese momento va a saber quiénes van a ser los candidatos del peronismo, porque es un día antes, si desdoblamos que es lo más probable” –y aseguró que eso es un “pálpito”.

“Va a tener a sus candidatos. Lo que yo no sé si él va a bendecir alguna fórmula, que es lo más probable, porque si él va en una lista va a jugar fuerte; y si alguien no está de acuerdo, o en una mesa de búsqueda de consenso no está de acuerdo con lo que le proponen, tiene la posibilidad de presentar su propia lista”.

CANDIDATO DE LA COSTA DEL PARANÁ O DEL URUGUAY: NO SON DECISIONES FÁCILES

Siguiendo con las “pálpitos” y consultado sobre si Bordet “bendecirá” a una lista de la costa del Paraná o del Uruguay, comentó: “Mmm. Eso es toda una decisión que él va a tomar en estos días”, y enfatizó: “Él se va a tomar hasta el último día, por esta volatilidad que estamos teniendo en la economía. Seguramente la semana que viene irá a conversar con dirigentes nacionales con posibilidades de ser candidatos a Presidente y allí irá tomando la determinación en forma conjunta con los dirigentes nacionales y con todo lo que él está recibiendo de Intendentes, Intendentas, referentes de la provincia, que la mayoría quieren que desdoble y hay otro sector que le pide ir unificado”.

Enfatizó que: “Cuando uno tiene una conducción tan fuerte como la que tiene Bordet, tiene que cargar con esa mochila que no son decisiones fáciles”. Por lo que en este caso, Cáceres no arriesgo ningún “pálpito”: “No puedo decirlo, no”. ¿No hay pálpito o ya sabe qué decidirá Bordet?: “No puedo decir. Yo prefiero que el Gobernador sea quien diga”, respondió Cáceres y dijo: “Yo intuyo”, y agregó: “Particularmente he dicho más de una vez, desde que ganamos la Intendencia de Paraná, que me gustaría que tengamos un Gobernador de Paraná”. Y destacó la gestión de Adán Bahl: “Y cuando ganamos la Intendencia no sólo fue ganar; fue ganar y después gobernar como ha gobernador el compañero Adán Bahl, y la verdad que la gestión del “Beto” es extraordinaria”. “Le faltan cosas, siempre faltan; pero la verdad que el peronismo cómo tomó la gestión de la administración anterior, con la situación caótica, crítica que había del Gobierno de Cambiemos, ha hecho una transformación muy pero muy importante, entonces eso le da espaldas para ser un serio candidato y tal vez el mejor candidato que podamos tener”. Agregó además: “Respetando siempre a los otros compañeros y compañeras que son muy buenos compañeros”.

¿Algo de eso se conversó ayer? ¿Es un pálpito?: “A veces los pálpitos están guiados por deseos también”, pero aclaró: “Yo no voy a comprometer la charla con Bordet, no puedo. No, porque se está en una etapa de búsqueda de consenso. Yo no podría cometer una imprudencia”.

¿DAVID CÁCERES PRECANDIDATO A INTENDENTE DE PARANÁ?

“Es un deseo que tenemos como agrupación política”, confirmó José Cáceres sobre la posibilidad de que David Cáceres sea precandidato a Intendente de Paraná: “Él ha logrado hacer su propio camino en la política y es muy querido dentro de nuestra organización. Él visita a la gente, visita a las compañeras, los compañeros, está absolutamente compenetrado con la gestión de Bahl, la conoce desde adentro y también le tocó vivir la experiencia de la anterior administración”, en referencia a que fue y es Concejal, “conoce muy bien lo que fue la administración anterior, conoce muy bien lo que decían los que ahora proponen bajar 100 tasas y toda una serie de expresiones demagógicas”.

¿PASO o consenso para la Intendencia de Paraná? “Lo primero que se agota es la etapa del consenso, en política es así. Uno tiene algo para ofrecer, una organización política con historia en Paraná, tiene para ofrecer un buen candidato y después se habla, se busca consenso; y sino va a haber PASO”. Y aseguró que Bahl: “Va a abrir a que todos jueguen, a que todos puedan adherir a la fórmula en la que eventualmente esté él, a definirse, insisto, en estos 9 días que faltan por si se desdobla o no”, y agregó: “Yo estuve ayer hablando con el Intendente y él va a propugnar que todos y todas los que quieran pegar la boleta con él lo van a poder hacer”.

¿PEGADO ABIERTO? ¿LO PERMITE LA LEY?

“Sí, se puede”, expresó Cáceres y explicó que “son acuerdos que hacen” las fórmulas de candidatos. “Esas fuerzas van habilitando pegados de boleta con sus apoderados”. Y recordó que cuando él fue precandidato a Intendente: “A mí no me permitieron pegar con la boleta que yo quería que era la de Maya y Schiavoni y terminé pegando con la boleta de Luis Leissa y Juan Carlos Cresto” y aclaró que: “Son decisiones; o sea que así como no se puede, también se puede. Son decisiones de la fórmula, de esa lista número X que dice ´sí, pego´, acepta, los apoderados se ponen de acuerdo y pega la boleta”. Cosa que también podría suceder con la lista de candidatos a Diputados provinciales si la encabeza Bordet: “Sí, porque generalmente una fórmula de Gobernador lleva su lista de Diputados y de Senadores en cada departamento, esa lista es un número, ese número puede… no es que la lista de Diputados individualmente dice ´yo quiero pegar con tal, pero que no pegue el Gobernador´, eso no va a pasar; en la lista donde esté el Gobernador habrá un candidato a Gobernador, si vos querés votar solamente la lista de Diputados la podés votar; ahora, si querés hacer un acuerdo para pegar solamente con la boleta de Diputados no va a poder, eso va con el candidato a Gobernador o a Gobernadora”.

“Yo no descarto que pueda haber compañeras y compañeros que a lo mejor no se sientan contenidos y tengan la necesidad de ir por fuera. No me gustaría. Yo en eso creo que hay que agotar todos los esfuerzos para que eso no ocurra”. Respondió Cáceres a la pregunta sobre la posibilidad de que sectores del peronismo vayan a las PASO por fuera: “Lo he escuchado mucho del periodismo especializado de política. He escuchado estos últimos días que se habla mucho de una eventual lista por fuera del peronismo por sectores que no se sienten contenidos o que por allí pueden entender con justa razón que no se han llevado adelante acciones políticas que en su momento parecía que se iban a dar”.

Sobre el rol que cumplirá en la campaña dijo que con el Gobernador no se habló particularmente de eso y agregó: “Obviamente saben que tengo experiencia para trabajar en el tema y en el lugar que crean que lo puedo hacer, lo haré”. Y reforzó que para el sector Renacer Peronista están pensando en la precandidatura a la Intendencia de Paraná: “Tenemos un pollito para proponer y somos un espacio político que, obviamente, cuando se discuten espacios se pelea, porque después hay que defender a la gente que te acompaña, a la militancia que te mantiene la lealtad y el compromiso. Y bueno, hay que poner la cara y se pelean espacios de poder, eso no hay que horrorizarse, eso pasa en la política y está bien que pase”.

¿Laura Stratta también podría ser la precandidata a la Gobernación por la costa del Paraná?: “Es una compañera extraordinaria, es una gran militante, es una compañera que yo la aprecio mucho, mucho y la verdad que ha hecho un trabajo muy importante junto al Gobernador”, y aclaró: “Pero yo soy de la ciudad de Paraná” –reforzando la idea de que debe ser Adán Bahl el precandidato a Gobernador-.

Foto. RLV