“Cresto – Osuna sería la fórmula”

El licenciado Adrián Remedi, encuestador, realizó en ENETV un análisis del mapa electoral.

PRECANDIDATURAS POR EL PERONISMO

Sobre medición de posibles candidatos/ as del peronismo entrerriano, entre Bahl, Cresto y Stratta dijo: “Yo la sacaría a la Vicegobernadora. Va a ir a pelear, insisto, con Frigerio con piso alto; ¿va a pelear con una candidata que mide 5%? Estamos en abril ya del 23, las elecciones son ahora, no es el año que viene”.

Remedi dijo que: “La consigna más fuerte de Frigerio, ¿cuál es?, hay una que sí y que lo repite ´vengo a terminar con 20 años de peronismo´”. Y agregó: “Las chances las tiene, ojo”. Y ante la posibilidad de que el peronismo se una en una precandidatura analizó: “¿Y a quién llevan?, porque ahí está la clave”; a renglón seguido dijo que Bordet “no conduce, llevó al peronismo a donde está. Yo trabajé al lado de dos Gobernadores que conducían”. “Vos el peronismo lo tenés que conducir” y comparó al actual gobernador con Urribarri que “cuando tuvo que ponerse al frente de la campaña se puso, en 2013, una elección que venía a la derrota total, se puso al frente y ganó la elección. Bordet está todavía acá de ´veremos, vamos a ver si desdoblamos´”.

¿Si Urribarri es candidato, le gana a Frigerio?, surgió como pregunta: “Tendríamos que medirlo. La movida que hizo en Concordia fue impresionante, los Urribarri, Cresto, el peronismo”. Agregó que: “Para recuperar el voto propio es fundamental. Para recuperar el voto propio, que lo perdió el peronismo; de eso tiene que tener conciencia el peronismo, que perdió el voto propio. Los dejó sin trabajo, los mató de hambre. Fuiste contra tu propio electorado. Entonces, ¿ahora cómo lo recuperás?”. En relación a Frigerio agregó: “¿Con qué vas a pelear con alguien que tiene un piso de 30?. Porque acá no es cuestión de si les gusta o no, los tiene. Ahora, ¿con qué lo peleás, con qué candidato?”.

Sobre la actualidad de la UCR entrerriana aseguró “Ya el radicalismo no existe, vamos a decir la verdad. Se murió Montiel, chau radicalismo. Festejaban cuando obtuvieron la minoría, ¿dónde está el radicalismo?, festejaban que habían obtenido la minoría. Entonces no, vamos a ser serios, ¿con qué va a ir el radicalismo ahora que no pudo ganar ni el partido, porque ganaron los frigeristas”.

Volviendo a analizar al PJ analizó: “El peronismo tiene dos candidatos que tendrían posibilidades, uno más que otro, que serían Cresto y Bahl. Es imposible juntarlos, tienen que ir a una interna. Bahl quiere ser el candidato de la unidad, del consenso, que Cresto se baje y vaya atrás de Bahl; cosa que no va a ocurrir, Concordia tiene que tener candidato, entonces Cresto va sí o sí; entonces la decisión es de Bahl”. Consultado si ante ese panorama Cresto podría llegar a ir por fuera del partido dijo: “No, no, él va a ir”, ante la posibilidad de que Bordet diga que su candidato es el actual Intendente de Paraná y en referencia a Cresto agregó: “No sé qué alternativa le quedaría ahí”. Y aseguró: “Eso destruye, termina de destruir al peronismo. Bordet con esa decisión así lo termina de enterrar al peronismo”. “Si toma una decisión así, lo entierra al peronismo; Frigerio gobernador, ya te lo firmo, con una decisión así de elegir uno o bendecir uno, cuando vos tenés por lo menos dos”.

En relación al actual Gobernador como cabeza de lista de Diputados, proyectó: “No te va a influir en nada. Yo lo aprecio mucho a José Cáceres, ¿pero qué va a ser determinante el Gobernador? Nadie vota candidatos a Diputados; acá se elige Gobernador. Presidente, Gobernador, Intendente, eso es lo que la gente vota, las listas de Diputados no existen para la gente”.

“Acá no se trata de traiciones. ¿Querés mantener el Gobierno peronismo o querés entregárselo a Frigerio? Vos tenés que tomar esa decisión. La decisión la tiene el Gobernador, ¿qué va a hacer?, o va a tener continuidad o se lo va a entregar a Frigerio, porque ahí está la decisión”.

Consultado sobre de qué depende que este análisis se de vuelta y si esto en el peronismo pasa por los candidatos o por la militancia aseguró que: “Hubiera tenido que poner antes a funcionar la maquinaria. No había que acumular tanta plata en el banco”. Consideró que el peronismo “Sí que tiene posibilidades; no le va a ser fácil, porque si unificás la elección vas a quedar pendiente de lo nacional y ahí se te va a venir una ola”, en el caso de que haya desdoblamiento “vos discutís la provincia, te apoyás mucho en los candidatos a Intendentes, ahí empujan mucho los Intendentes”. “Yo creo que esa estrategia para el peronismo sería la más conveniente”.

DESDE AVENIDA DEL LIBERTADOR

“Hasta se da el lujo: no está alquilando en Entre Ríos, sigue viviendo en Buenos Aires y ya te ganó por más de 20 puntos. Y está posicionado, está instalado y tiene mucha chance de convertirse en Gobernador y mostrarle al peronismo que hizo todo mal para que alguien de Buenos Aires venga a ser Gobernador de la Provincia”. Agregó que en el peronismo: “Honrar a Busti no es ponerle nombre a un salón. Se honra de otra manera”. Remedi analizó que el fenómeno no es Frigerio sino que hay un “fracaso del peronismo y del radicalismo. Los dos partidos fracasaron”.

PONER UN CANDIDATO PERONISTA

“Por eso digo, ¿cómo el peronismo puede zafar de esta situación?, y, poné un candidato peronista. Andá a recuperar primero el voto propio y después por los independientes. Tenés tiempo si ponés candidato con tiempo”. “No podés poner un candidato que en la costa del Uruguay no mide, no lo conocen. Tenés que buscar un candidato que sea conocido, que ya sacó chapa, puso la cara, se jugó”. Y agregó: “Acá nos olvidamos del 21, que el peronismo no tenía candidato, nadie quería ser candidato, incluida la Vicegobernador y no hubo forma de convencerla para que sea candidata. ¿Ahora quiere ser Gobernadora? ¿Vas a ir a ensuciar una interna?, cuando vos tenés, insisto, un candidato que tiene piso de 30 enfrente”.

Por su procedencia peronista y su exposición expresó que el candidato del peronismo debe ser: “Enrique Cresto, de eso no hay duda. No podés ir con otro candidato. Si quiere una interna con Bahl: bárbaro, perfecto, punto; nadie más, Paraná – Concordia, alentaría la rivalidad, movilizaría un peronismo”. Y arriesgo: “Cresto – (Blanca) Osuna sería la fórmula” –para la gobernación.

PRECANDIDATO A INTENDENTE PERONISTA EN PARANÁ

“Para la intendencia, lo de Rosario Romero, yo no la veo; pero por las mediciones anteriores”. Remedi aseguró no haber realizado sondeos en relación a su figura pero que “se le complicaría Paraná” al peronismo.

DESDOBLADAS O UNIFICADAS

Faltando 9 días para el plazo máximo del 27 de abril en que el Gobernador debe decidir si las elecciones serán unificadas con las nacionales o desdobladas, Remedi expresó: “A mí me dicen que todavía no tiene una decisión tomada” y aseguró que “tiene que desdoblar”. ¿Importan los compromisos que tiene con Buenos Aires? “Si pegás a lo nacional, sabés que te viene la ola”.

Sobre las presidenciales en Entre Ríos: “Se niveló todo para abajo. No tenés un candidato. Los que más medían eran Macri y Cristina” y hasta ahora “ninguno de los dos juega”.

Volvió a destacar el acto realizado días pasados por Cresto, Urribarri y otros dirigentes de Concordia: “Tremendo. Una movida muy importante para lo que es para adentro” del peronismo. Y aseguró que quien más mide en la localidad es Urribarri. “Insisto con eso, fue una movida muy, muy del peronismo mostrando que no está muerto”. Y volvió a decir, como en entrevista anterior, que los ciudadanos no identifican a Bahl como peronismo: “Te lo digo del lado de la gente, porque tiene el mismo voto que Frigerio, el mismo electorado casi, entonces ahí tenés un problema, porque se van a quedar con el original”.

Tras este análisis volvió a considerar que, en relación al peronismo, “hay tiempo” y que “el desdoblamiento te polariza todo” y en relación a la figura de Javier Milei dijo: “se va a ir desinflando”.

