El sindicato ATE apura regularización de puestos de trabajo

ATE Entre Ríos apura al Gobierno para profundizar y agilizar la regularización de personal del Estado.

El gremio consideró que la propuesta que presentó el Poder Ejecutivo “contempla el pase a servicios de una parte mínima de los más de 400 trabajadores que hoy se desempeñan bajo la figura de contratos de obra”. Indica la Agencia APF que ATE pidió al Gobierno que revea la propuesta porque, de lo contrario, la gran mayoría de los trabajadores seguirán “estando en una situación de profunda precariedad laboral”.

La semana pasada, en el ámbito del Ministerio de Economía, se dio continuidad a la mesa encargada de elaborar el nuevo Instructivo de Pase de Contratos de Obra a Servicios.



“La propuesta presentada en la mesa por el Ejecutivo provincial contempla el pase a servicios de una parte mínima de los más de 400 compañeros que hoy se encuentran en la figura de contratos de obra. Trabajadoras y trabajadores que en esta condición perciben un salario muy inferior al resto de los trabajadores del Estado, no cuentan con la obra social provincial, no hacen los aportes correspondientes a la Caja de Jubilaciones y no se les reconoce la antigüedad en su función, entre otras cosas”, señalaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado.



“Desde ATE entendemos, y así lo expresamos en la mesa de negociación, que se está manejando un criterio restrictivo en este proyecto de Instructivo” y fueron más allá al decir que con este parámetro “la gran mayoría de los trabajadores van a continuar teniendo contratos de obra, con la consiguiente continuidad en una situación de profunda precariedad laboral”.



Por otro lado, ATE planteó que esta comisión, o la que se forme a partir de la elaboración del proyecto definitivo, “tiene que ser un elemento que agilice el proceso de regularización, evitando agregar a éste más instancias burocráticas que terminan siendo un perjuicio para los trabajadores que hace años se encuentran en esta situación”.



“A través de nuestros delegados en cada repartición ya se ha avanzado en la elaboración de los listados por antigüedad trabajando con las respectivas oficinas de personal. En algunos casos hay expedientes iniciados respetando los criterios del acta acuerdo del año 2019, primera norma elaborada sobre este tema en la provincia entre ATE y el Ejecutivo”.



En definitiva, ATE consideró que “se tiene que modificar esta primera propuesta del gobierno y presentar un proyecto que contemple a todos los trabajadores que hace años ven vulnerados sus derechos”.