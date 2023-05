Reacción del radicalismo ante excesos de la Corte

Fabián Rogel señaló que “la Corte ha roto el principio del federalismo y tiene un intervencionismo político desembozado”.

Lo dijo a APFDigital el pre-candidato a gobernador radical, Fabián Rogel en relación a las cautelares que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan. Y fue más allá al decir que la Corte tiene un pensamiento “más opositor que jurídico”. También cuestionó a los candidatos Uñac y Manzur: “No podían ser reelectos”.

El ex convencional constituyente opinó sobre la medida cautelar con la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán previstas para este domingo.



“Creo que el problema suscitado tiene dos focos de tensión: por un lado, los candidatos en cuestión (Juan Manzur y Sergio Uñac) -de acuerdo a sus constituciones provinciales- no podían ser reelectos. Creo que no se necesita ser un jurisconsulto para saber que no podían presentarse porque se los prohibía la propia las respectivas constituciones”, Sostuvo Rogel.



Dicho esto, cargó duro contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Ha metido nuevamente la cola con un pensamiento más opositor que jurídico y tomó posición de la manera más penosa y vergonzosa respecto al derecho a la voluntad popular”.



“Penoso y vergonzoso el accionar de los gobiernos provinciales porque las constituciones provinciales no da lugar interpretaciones, pero la Corte Suprema ya nos tiene acostumbrados a esto: ha roto el principio básico del federalismo y tiene un intervencionismo político desembozado”, aseveró.

FRIGERIO



Consultados los otros precandidatos de la coalición, Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, por el momento decidieron no sentar postura sobre el tema.

Foto. APF