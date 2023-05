Movimientos del FdT en el departamento La Paz

Declaraciones de Emilio Castrillón.

En comunicación con Radio La Voz, Emilio Aroldo Castrillón, ex-presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dirigente del Partido Justicialista, trazó un panorama político del Departamento La Paz: “Desde que me dijeron que no dicte más sentencia y que pase a jubilado, hay una cuestión, un sentimiento político que te cuesta abandonar: el sentimiento de militante, de pertenencia, de que la gente sobre todo de determinada edad te llame, te mueve. Cuando se aparecen las elecciones, aparecen ciudades como La Paz, que fue una ciudad que costó mucho para que gane el peronismo”, a lo que agregó “después se consolidó con la intendencia de (José Carlos) Aimone. Nos fuimos devaluando lentamente, con la intendencia de Nogueira”.

Sobre el ex-intendente (José) Nogueira, explicó que “fue denunciado por el actual Intendente (Sarubi) y la doctora Viola en su momento por corrupción”, ambos integrantes de JxC, “y hoy firmó la ficha de pase para el club de Juntos por el Cambio”.

Al haber poca renovación del justicialismo también, es necesario una convocatoria desde el poder a la renovación”, consideró Castrillón, “y el mejor intendente que nos queda para mostrar con obras importantes es José Carlos Aimone”.

Sobre cómo se manejarán las candidaturas Departamentales, el dirigente dijo que respetando la posición de Edgardo Kueider y la renovación que marca para Bovril Ulman, “la verdad que el jefe en ejercicio efectivo en el departamento La Paz es Domingo Daniel Rossi, en el resto no mandamos”.

A lo que agregó que lo que se necesita es “gente que genere esperanza, que enamore y que logre generar una confianza que se traduzca en votos, para obtener el triunfo y, con el poder que dé el triunfo, poder cumplir lo que no se cumplió y poder desarrollar para adelante lo que queda por hacer en una ciudad donde tenemos problemas de agua, de cloacas, de asfalto y se ha hecho sólo maquillaje”.

“Los que no llegaron por los votos tienen que someterse a generar esperanza, generar fuerza, inyectar esa necesidad de que nos voten para poder mantener el poder para que, con ese poder, poder ejercer los programas que realicemos”, agregó Castrillón. “Si el pueblo no nos vota nosotros no podemos desarrollar nada y nosotros tenemos que lograr que el pueblo nos vote”.

“No podemos entrometernos en una cuestión nacional, no podemos entrometernos en una cuestión provincial, más allá de decir nuestra costa es la del Paraná y la representatividad de la costa del Paraná a La Paz le conviene y lo ve con buenos ojos, sobre todo los movimientos sociales y ese sector de Todos por Entre Ríos que enmarco con Aimone”, expresó el dirigente. “Ese sector, claramente, más allá de las charlas que se deba dar con el Beto Bahl, es un sector propenso a acompañar la costa del Paraná”, aseveró en referencia a la candidatura del intendente de la capital provincial a la gobernación.

“Si jugamos al dedo del candidato del gobernador, o del gobernador actual, no le hacemos ningún beneficio”, dijo Castrillón, en relación a la necesidad de elecciones PASO.

Foto. archivo