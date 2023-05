Bahl le respondió a Etchevehere.

El pre-candidato a Gobernador por el peronismo, Adán «Beto» Bahl respondió dichos del pre-candidato por La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere. “Es parte de un grupo de oportunistas sin plan que desconoce la provincia y que representa la verdadera casta y lo más oscuro y rancio de nuestra historia”, sostuvo Bahl.

“A nosotros no nos asusta nadie, siempre le hemos hecho frente a los desafíos que plantea gobernar defendiendo los intereses del pueblo frente a la especulación y los negociados de los sectores que representa el candidato de Milei”, remarcó Bahl, y agregó que “para mejorar la vida de los vecinos no hay que prometer cosas irrealizables especulando con la ciudadanía; hay que trabajar y dar respuestas concretas, obras y servicios, como lo hicimos en Paraná y como lo hizo Bordet en toda la provincia”.



Luego, Bahl afirmó a la Agencia APF que Etchevehere “habla sin saber, improvisando, porque desconoce lo que pasa en Paraná y en la provincia. Opina sobre salud y educación, y dice que ‘le contaron’; y además habla de ‘casta’, un Etchevehere, que representa la verdadera casta en Entre Ríos; que vació una empresa histórica como El Diario y dejó familias sin sustento, que tenía peones en condiciones de esclavitud. ¿Y ahora dice que le preocupa la pobreza y la marginalidad? No tiene vergüenza”.



En ese sentido, Bahl recordó que el precandidato de Milei en Entre Ríos “es hermano de Luis Etchevehere, quien fue parte del gobierno de Macri, que dejó una deuda impagable y un país paralizado, ahí sí, con los brazos caídos”.



“Los vecinos necesitan que trabajemos defendiendo sus intereses y eso estamos haciendo. Sabemos y tenemos la experiencia que se necesita en este momento, con una Entre Ríos ordenada, con una oportunidad histórica para finalmente dar un salto de calidad”.