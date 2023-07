Capacitaciones teatrales gratuitas

Capacitaciones gratuitas en el marco del 38 encuentro entrerriano de Teatro.

Invitan a la comunidad de las artes escénicas entrerrianas a participar de las capacitaciones gratuitas en el marco del evento que se realizará del 3 al 6 de agosto. Fueron seleccionadas las propuestas de Luisina Fernández Scotto, Cuerpo Escénico; y El ser que ríe y la escena cómica del equipo integrado por Raquel Freijo, Tovio Velozo y Sebastian Boscarol.



Indica una gacetilla que la fiesta del arte escénico provincial -organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la municipalidad de Concepción del Uruguay- tendrá lugar en La Histórica. En ese marco se desarrollarán capacitaciones y charlas abiertas para toda la comunidad artística que asista al evento. Para diagramar la grilla de ofertas de formación simultáneas al evento, se convocó al sector a presentar propuestas.



De los ocho proyectos presentados por talleristas, docentes y capacitadores de diferentes localidades de la Provincia fueron seleccionadas dos:



Cuerpo Escénico. Entrenamiento corporal para la actuación, a cargo: Luisina Fernández Scotto

En su propuesta Fernandez Scotto invita es descubrir, entrenar y alimentar la potencia creadora de un cuerpo presente, sensible, perceptivo y vibrante en escena, un cuerpo abierto en relación con los otros actores y actrices y atento a la construcción conjunta de un espacio-tiempo otro y ficcional.



El taller se organiza en dos jornadas de tres horas cada encuentro. El primer encuentro está centrado en la conciencia del propio cuerpo y sus potencialidades. El segundo encuentro se enfoca en una posible composición a partir del material kinético surgido en el encuentro anterior.



El bagaje de técnicas trabajadas en el taller proviene de diversas disciplinas: desde el entrenamiento actoral de la línea de Jerzy Grotowski y Eugenio Barba, de la danza butoh, la sensopercepción, el contact-improvisación y hasta diversas aproximaciones a la improvisación desde el movimiento contemporáneo y las técnicas somáticas. Se busca que cada participante se desarrolle en su propia singularidad, por eso, las técnicas fueron elegidas para abrir universos. La intención no es cerrar a una estructura pre-establecida sino encauzar el material sensible, expresivo y concreto en la tarea del actor/actriz entendiendo al cuerpo como un rico y complejo entramado de experiencias y afecciones que pueden conocerse y formar parte del trabajo actoral.



El primer día se abordan los contenidos de tono muscular, apoyos, centro, eje, autopercepción;calidades y posibilidades expresivas del movimiento; atención perceptiva y presencia extra-cotidiana. Se trabaja el cuerpo entendido como una totalidad psico-físico-sensible en la que se desarrollan y se entrenan habilidades físicas, conciencia del propio cuerpo y percepción atenta hacia el entorno y las demás personas.



El segundo día se incorporan los contenidos de permeabilidad, conciencia del presente; la potencia creadora y la capacidad de transformación; el entre y la construcción colectiva. Se aborda una posible manera de componer dramáticamente desde el cuerpo por las características mismas de la corporalidad, sus cualidades y su relación con el espacio, el tiempo, los objetos y los otros participantes.



El taller está destinado a personas adultas con o sin experiencia teatral. Se requiere asistir con ropa cómoda, botella de agua y toalla personal.



Se realizará el sábado 5 y el domingo 6 de agosto de 10 a 13 hs en el Auditorio Illia. Formulario para inscripción: http://bitly.ws/KkF7





El ser que ríe y la escena cómica, presentado por Teatro Intenso junto al equipo integrado por: Raquel Freijo, Tovio Velozo, y Sebastian Boscarol

La capacitación abordará el humor no sólo en el territorio de la comedia. Lo risible, lo absurdo, lo irónico, lo ingenioso, lo alegre, lo sorpresivo, lo divertido puede ser una forma de estar en el mundo, una forma de mirar la realidad e interrogarla. También lo cómico está relacionado con lo irreverente, la crítica, el inconformismo y sobre todo con lo intenso y lo vital.

La posibilidad de reírnos de nosotros y con el otro surge del intercambio, de la comunicación, de lo lúdico que aparece en cualquier escena y que se puede desarrollar a través de los juegos teatrales. Sacándose la careta cotidiana y entrando al universo de la desfachatez.



Desde el año 2022, los integrantes del equipo unieron experiencias y saberes como formadores, en lo que denominaron: Talleres de “Teatro Intenso”. Es allí donde ensayan formas de concebir el humor y su construcción en la escena, abriendo un espacio de confianza con un estilo propio en el que desarrollan y profundizan las posibilidades creativas que tienen los cuerpos en escena, descubriendo el propio potencial, ampliando la expresión y la comicidad, teniendo como máxima “divertirse y divertir.”



El equipo de talleristas pretende explorar a través de juegos, técnicas y ejercicios teatrales de diferentes perspectivas que permiten desafiar el ridículo y distanciarnos de la causalidad lógica, tales como: la improvisación, la asociación libre, cambio de estilo, la exageración, la palabra cómica, la asociación inverosímil de conceptos y personajes, entre otros. En este Seminario Intensivo proponen acercarse a la composición de escenas y personajes desde el humor como canal de creación y producción de material escénico.



Los contenidos a trabajar serán el juego como herramienta de desinhibición, creatividad y comunicación; la improvisación; la construcción de personajes individuales y grupales; la expresión oral y corporal; la estructura del drama; el trabajo corporal; el personaje y sus motivos de acción; arquetipos cósmicos; las calidades de movimiento, la creación de rutinas cómicas y unidades de acción y la exploración del lenguaje del gesto.



Está destinado a jóvenes y adultos a partir de los 18 años, sin necesidad de experiencia previa.





Se realizará en el salón de la Biblioteca Popular el viernes 4 y sábado 5 de agosto de 10 a 13 hs. Formulario para inscripción: http://bitly.ws/KkF7