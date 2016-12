Leites sobre Van Bredam

Comentario: Leí la Entrevista, justa y necesaria de Rolando Revagliatti, al querido poeta y narrador Orlando Van Bredam.

¿Qué decirte, Orlando? Que tengo entre mis libros más preciados, esos que según decís son inhallables: las magníficas microficciones de Las armas las carga el diablo y La vida te cambia los planes, que publicó el poeta Juan Meneguín en Ediciones Río de los pájaros, de Concordia; y realmente creo que son de lo mejor y más original que se ha escrito en el género. Creo que sos más narrador que poeta, sin embargo, cómo no recordar poemas tan intensos como Terrae? Decirte, para terminar, que me alegra que estés con tantos proyectos y al mismo tiempo, que estoy sorprendido, con todo lo que has hecho y publicado, que ignoraba que fuera tanto. Abrazos de agua, para vos, frescos, como quería el maestro.

(La Nota digital)