Concurso Internacional de Micro Literatura

III CONCURSO INTERNACIONAL DE MICROLITERATURA “SÓLO50”.

1) El blog “Sólo50”, baluarte de la brevedad literaria en español desde hace siete años, con casi 3 mil textos publicados de más de doscientos autores de 20 países, tiene el placer de convocar al III Concurso Internacional de Microliteratura “Sólo50”.

2) En esta justa literaria podrán participar personas de todas las nacionalidades, residentes en cualquier país del planeta.

3) Las obras tendrán una extensión máxima de 50 palabras. Sólo se admitirán textos escritos en lengua castellana.

4) Sólo se aceptará una (1) obra por participante.

5) El concurso tiene carácter transgenérico. En tal sentido, los textos podrán corresponder a cualquiera de los géneros de la brevedad literaria: haiku, koan, parábola, fábula, aforismo, proverbio, microensayo, midrash, seísmo, novelas de tres líneas, nanorrelato, microrrelato, micropoema, tuiteratura, greguería, microbiografía, rubayyat, copla, microcrónica, microdiálogo, epigrama, verso libre, terceto encadenado, poema en prosa, microreflexión filosófica o espiritual, y cualquier otro género que pueda plasmarse en 50 palabras o menos.

6) El tema es absolutamente libre.

7) Se establecen dos (2) categorías: a) Juvenil: de once (11) a diecisiete (17) años y b) Libre: de dieciocho (18) años en adelante

8) Los textos se enviarán por vía exclusivamente electrónica a la dirección concursosolo50@gmail.com

9) El texto participante será enviado en el cuerpo del correo electrónico. No se permitirán archivos adjuntos.

10) Dentro del cuerpo del correo electrónico la información irá organizada de la siguiente manera: a) Nombre del autor o autora (no se consentirán participaciones bajo lema o pseudónimo); b) Nacionalidad; c) Número de documento de identidad; d) Dirección física; e) Teléfono; f) Email de contacto; g) Cuenta twitter (si la tuviera); h) Categoría en la que participa (si es Juvenil, será obligatorio indicar la edad); i) Título de la obra; j) Texto de la obra

11) Si el texto ha sido publicado anteriormente en internet, se debe agregar el link de la página donde fue dado a conocer. Si ha sido publicado en libro deben facilitarse los datos del volumen editado (editorial, año, país, etc)

12) Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o certamen.

13) El plazo de entrega de los trabajos comenzará el 11-1-2017 y finalizará el 11-11-2017.

14) El veredicto será dado a conocer la noche de Navidad de 2017 a través de la página https://solo50.wordpress.com/

15) El jurado estará conformado por miembros fundadores del blog “Sólo50”, así como escritoras y escritores invitados.

16) El fallo del jurado será inapelable.

17) Para la categoría Juvenil se establecen los siguientes premios:

a) Un (1) ganador o ganadora

b) Once (11) menciones honoríficas

El ganador o ganadora de la categoría Juvenil recibirá diploma acreditativo y un curso gratuito online de iniciación a la microliteratura. Los autores o autoras distinguidos con menciones honoríficas recibirán diplomas acreditativos.

18) Para la categoría Libre se establecen los siguientes premios:

a) Un (1) ganador o ganadora

b) Once (11) menciones honoríficas.

El ganador o ganadora de la categoría Libre recibirá diploma acreditativo y un premio de sólo 50 dólares estadounidenses con cero centavos (US$ 50,00). Si el ganador o ganadora fuera de nacionalidad venezolana, recibirá un premio de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 4.444,44). Los autores o autoras distinguidos con menciones honoríficas recibirán diplomas acreditativos.

19) De los textos recibidos, tanto de la categoría Juvenil como de la categoría Libre, se realizará una selección para incluirlos en las antologías bianuales que realiza el blog “Sólo50”. Al participar en el presente concurso, los autores y autoras ceden los derechos de sus obras para tales ediciones, sin que esto limite su capacidad para publicar los escritos seleccionados en otros libros o antologías microliterarias. Asimismo, tales textos podrán ser publicados en el blog “Sólo50” , destacando sus respectivas autorías.

20) Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando, responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. No nos hacemos responsables por plagios o copias de textos no producidos por los concursantes y que sean enviados como si fueran de su autoría. En tal sentido, el jurado se compromete a realizar una verificación exhaustiva. De comprobarse que un determinado texto no es de la autoría del concursante, éste quedará automáticamente descalificado.

21) La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su aplicación corresponderán única y exclusivamente al jurado.

22) La participación en el presente concurso implica la aceptación plena de sus bases. Para cualquier duda pueden escribir a concursosolo50@gmail.com

BLOG SOLO 50

