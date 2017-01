Grilla confirmada: Festival Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional en Mburucuyá 2017

Grilla de Artistas confirmada para la 49° Edición del Festival Provincial y 13° Edición Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional.

Jueves 2 de febrero de 2017

Añoranza

Conjunto Pago Porá (Bs. As.)

Emilianito López (Bs. As.)

Hugo Flores (Ex Amandaye)

Ipú Porá

Ruben Rodriguez

Bocha Sheridan

Los Mburucuyanísimos

Voz Femenina María Eugenia Silva

Ganador Pre Festival

Mario Bofill

Viernes 3 de febrero de 2017

Amandayé

Voces Mburucuyanas Mirna Fasano

Oscar Mambrin

Sangre Paiubrera

Grupo Mburucuyá

Chaqueñísimos Cardozo

Soriano Sosa

Padularosa

Verón Palacios

Raza Mbareté

Ganador Pre-Festival

(La Nota digital)