Arranca el juicio contra el ex titular de vialidad provincial

J. C. La acusación contra Jorge Rodriguez -ex titular de Vialidad Provincial- fue iniciada en el año 2015 por la ex diputada provincial Ema Bargagna y el diputado Jorge Monge.

Fueron acompañados por los abogados Ruben Pagiotto y Ramiro Pereira; a Rodriguez lo acusan de la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.

A Tribunales también deberán concurrir, este viernes, funcionarios que respondían a su gestión en la DPV. Es el caso de Néstor Kemerer y Mario Heyde. El primero es el actual director subadministrador del organismo, pero en el momento en el que la denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal se desempeñaba como director de Mantenimientos y Suministros. El segundo ocupaba el cargo que hoy ostenta Kemerer.

A Rodriguez le imputan que en la creación de la escuela privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, ubicada en calle Brasil 1050 de Paraná, en un predio perteneciente a la DPV. El emprendimiento educativo fue duramente cuestionado en un informe elaborado en 2015 por Nancy Vinagre, asesora jurídica del Tribunal de Cuentas.y que ese espacio fue desocupado por la Dirección de Mantenimiento y Suministro, que entonces estaba a cargo de Kemerer. Allí se construyeron tres aulas y se colocó mobiliario para el funcionamiento de la escuela que lleva el nombre de la madre de Kemerer, ya fallecida. Todo se realizó sin licitación pública y con fondos de Vialidad, organismo cuya misión no es el mejoramiento, mantenimiento y reparación de rutas y caminos de la provincia, entre otras tareas que nada tienen que ver con la instalación y manejo de una institución educativa.

A su vez se le imputa el hecho de haber aportado a una causa solidaria en la provincia del Chaco con dinero perteneciente a Vialidad Provincial.

Otro hecho que ese esta invesyigando es la puesta en marcha al interior del organismo provincial del llamado “Departamento de Gestión Social”, ámbito desde donde, según los denunciantes, se habrían realizado actividades “ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad”.

Mientras se está investigando a Rodriguez y a Kemerer en el Tribunal de Cuentas se demora una investigación sobre el manejo irregular de viáticos que involucra también a Rodríguez y complica al actual funcionario Néstor Kemerer.

(La Nota digital)