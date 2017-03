El papa Francisco felicitó a Vera por donar parte de su sueldo

El eclesiástico celebró que el diputado porteño de Bien Común haya donado 1 millón de pesos y aseguró que “es un ejemplo de austeridad”.

Indica Parlamentario que Gustavo Vera alcanzó el millón de pesos en donaciones, y el papa Francisco aprovechó la ocasión para felicitarlo.

El Papa aseguró que “devolver el dinero al pueblo es un buen ejemplo; le pido al Señor te retribuya este gesto, como sólo Él sabe hacerlo” y agregó “gracias por tu trabajo y tu testimonio; rezo por vos y, por favor, no te olvides de rezar por mi”. A su vez, le deseo que “el 2017 te conserve algunas cosas escenciales: a tu madre, a tus hijos y el ejemplo de austeridad de devolver parte de tu sueldo”.

Gustavo Vera resaltó que “no es caridad es devolución de un dinero que es legal pero no es legítimo, no considero que debo vivir diez veces por encima del ciudadano” y afirmó que “muchos dicen citas de la biblia, ‘que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda’, para que no digamos que estamos marcando este camino que ya han tomado otros grandes líderes argentinos mucho antes que nosotros, porque le temen a la coherencia del decir y el hacer, porque nosotros no llegamos a la política para enriquecernos estamos construyendo procesos para el bien común”.

A su vez, el diputado indicó que trabaja contra la corriente y que muchas veces el sistema no le permite ni siquiera el derecho a la réplica “como le ocurre a la dirigente Milagro Sala, que en este momento detenida, el gobierno de Morales sólo busca destruir su obra inteviniendo con policías las escuelas de la Tupac Amaru, y quebrando las fábricas de distintos oficios que han construido; pero claro la demonizan en los medios y tiene que pagar por el odio de Morales que no tolera que una indígena y mujer sea la líder de su comunidad”.

Asimismo, el legislador difundió la nómina de las organizaciones que han sido beneficiadas, entre las cuales se encuentran: orquesta ´Vamos los pibes´; el centro comunitario San Francisco de Asís; la multisectorial Juan Viroche; familiares de la tragedia de Once; la comisión interna del diario Tiempo Argentino; al barrio general San Martín de la Villa 31; el barrio papa Francisco; la mutual Sentimiento; entre otras.

Se largó la campaña : El Papa reconoció a Vera por las donaciones de su sueldo – Noticias de la Aldea https://t.co/DQOlXpdLPn vía @NotiAldea — Los7Generales (@Los7Generales) 20 de marzo de 2017

(La Nota digital)