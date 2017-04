Feria y música en Plaza Sáenz Peña

La Asamblea por el derecho a la cultura realiza una intervención este domingo 9 de abril por la tarde en la Plaza Sáenz Peña.

COMUNICADO

“La Asamblea por el derecho a la Cultura en Paraná vuelve a manifestarse en la calle.

Tras 3 meses desde su conformación, la Asamblea sale nuevamente a la calle para reclamar por el vaciamiento cultural que sufre nuestra ciudad y la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal ante nuestros reclamos.

Así como también vemos con alarmante preocupación la falta de explicaciones ante el terrible siniestro que sufrieron dos trabajadores municipales, dejando a uno de ellos en estado crítico.

El 10 de Marzo del corriente, dos trabajadores municipales cayeron desde el techo del Centro Experimental “Gloria Montoya”

El 10 de Marzo del corriente, dos trabajadores municipales cayeron desde el techo del Centro Experimental “Gloria Montoya” cuando efectuaban tareas de refacción, provocándoles gravísimas lesiones. Uno de ellos, Hugo Arraigada de 61 años de edad, sufrió un fuerte traumatismo de cráneo y hoy lucha por si vida.

Cabe aclarar que uno de los reclamos que la Asamblea por el Derecho a la Cultura viene denunciando desde su conformación, refieren a exigir mejores condiciones laborales, la no precarización de los trabajadores y la dignificación del trabajo en espacios seguros y equipados. Ante esta situación, la Municipalidad de Paraná no ha emitido comunicado alguno que permita esclarecer las condiciones en que se sucedieron los hechos

Esta Asamblea tomó conocimiento de un pedido de informe presentado por la Concejal Stefania Cora, en donde se plantean interrogantes sobre el estado en el que los trabajadores se encontraban al momento de reparar dicho inmueble. Analizamos la información disponible y profundizamos en diferentes aspectos los cuales detallamos a continuación:

• En cuanto al procedimiento habitual del municipio, ¿Por qué no estaban realizando la tarea los empleados de la Dirección de Arquitectura? Esa dependencia cuenta con el personal capacitado en el oficio constructivo y, por lo tanto, adecuado para realizar la tarea.

• En cualquier obra particular o licitación una obra constructiva la norma obliga a realizar un cálculo estructural firmado por un técnico responsable del mismo, más un responsable de la dirección de obra y la figura del comitente que en este caso es el estado municipal. Otro profesional actuante es el especialista de seguridad. Por lo tanto, ¿qué profesional técnico estaba a cargo de la obra y en base a qué proyecto de reparación?

• Las imágenes recogidas de los medios parecen mostrar que no se tuvo en cuenta en el cambio de la cubierta las características específicas de las chapas que se retiraban y las que se colocaron las cuales no tienen la misma resistencia, por lo tanto demandaba un refuerzo de la estructura. Si esto se comprueba indicaría que la ejecución fue incorrecta y que la cubierta no resistiría las cargas necesarias por lo que implicaría un riesgo a futuro de lo ya realizado con un alto potencial de ocurrencia de un próximo accidente al momento de realizar cualquier reparación o continuación de la tarea.

La Escuela de Circo trasladó sus actividades a la Sala Mayo.

Asimismo, a partir del siniestro La Escuela de Circo trasladó sus actividades a la Sala Mayo. Manifestamos una vez nuestra preocupación ante el estado deplorable y peligroso en el que se encuentran los espacios municipales destinados a la cultura.

Repudiamos la falta de respuestas oficiales por parte de la Secretaria de Cultura, el Concejal González y el Intendente de nuestra ciudad antes los sucesivos reclamos de esta Asamblea.

Volvemos a ratificar nuestro pedido de renuncia de la Sra. Madga Varisco por considerarla una persona ineficaz para ocupar ese cargo.

En Plaza Sáenz Peña

Por todo lo anterior y lo ya manifestado en los comunicados anteriores, la Asamblea por el derecho a la Cultura vuelve a salir a la calle, continuando en estado de alerta y movilización.

Esta vez se tratará de una asamblea descentralizada con intervenciones artísticas e informativas a la que denominamos Cultura Despierta III, a realizarse este domingo 9 de abril a partir de las 16 hs en la Plaza Sáenz Peña, junto a los Feriantes Independientes.

También agradecemos las numerosas adhesiones y apoyo de organizaciones, agrupaciones, instituciones, artistas, etc que nos han llegado de diversas partes del país y países vecinos, haciéndose eco de nuestros reclamos.

Esta Asamblea reclama pero también propone, es por eso que continúa el arduo y permanente trabajo de nuestras comisiones, con el fin de realizar aportes concretos en materia de políticas culturales a corto, mediano y largo plazo.

Cultura despierta! — Pililu 🌙 (@POjeda_) 4 de abril de 2017

(La Nota digital)