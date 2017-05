Cuestionario de Proust

Andre Baquela.

1. ¿Principal rasgo de su carácter?

Ser muy obstinada y valiente.

2. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

Una fusión entre inteligencia y sensibilidad.

3. ¿Y en una mujer?

Igual a lo que aprecio en un hombre.

4. ¿Qué espera de sus amigos?

Amor.

5. ¿Su principal defecto?

Ser extremista e impulsiva.

6. ¿Su ocupación favorita?

El arte.

7. ¿Su ideal de felicidad?

Disfrutar de lo sencillo en buena compañía.

8. ¿Cuál sería su mayor desgracia?

No tener ninguna razón por qué vivir.

9. ¿Qué le gustaría ser?

Una persona que se construye día a día y puede elegir libremente lo que le gusta.

10. ¿En qué país desearía vivir?

En Francia talvez.

11. ¿Su color favorito?

Una paleta cálida, rojos y naranjas.

12. ¿La flor que más le gusta?

Una flor salvaje que crece en el patio de cualquier casa en el Litoral, y no sé nombrarla. También las camelias.

13. ¿El pájaro que prefiere?

Los benteveos del Litoral y los cuervos de Van Gogh.

14. ¿Sus autores favoritos en prosa?

Juan José Saer, Arnaldo Calveyra, Clarice Lispector, Sam Shepard, Jack Kerouac

15. ¿Sus poetas?

Federico García Lorca, Juan l. Ortiz, César Vallejo, Silvia Plath, Claudia Masin, Mariano Blatt, Fernando Pessoa.

16. ¿Un héroe de ficción?

Un anti-héroe “Chinaski”

17. ¿Una heroína?

La poetisa Adelina Flores

18. ¿Su compositor favorito?

Mi compositor favorito es mujer: Karen O

19. ¿Su pintor preferido?

Remedios Varó / Van Gogh

20. ¿Su héroe de la vida real?

Las personas que día a día sobreviven en la calle, sin techo, sin abrigo y sin comida, son héroes marginados del orden, víctimas del sistema capitalista.

21. ¿Su nombre favorito?

Antonia

22. ¿Qué hábito ajeno no soporta?

Ese mal hábito de algunos de poner música horrenda a un volumen fortísimo cuando van manejando el auto, invadiendo todo el espacio.

23. ¿Qué es lo que más detesta?

La violencia y el abuso contra la mujer.

24. ¿Una figura histórica que le ponga mal cuerpo?

Julio Argentino Roca.

25. ¿Un hecho de armas que admire?

No creo que me cause admiración pero si un profundo respeto la lucha de los republicanos contra los franquistas en la Guerra Civil Española. Como así también la lucha de los anarquistas a comienzos del siglo pasado, en la Argentina.

26. ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?

Poder olfatear el miedo, el engaño, la mentira, como ciertos animales lo hacen.

27. ¿Cómo le gustaría morir?

Con mi hija sosteniendo mi mano, sin miedos.

28. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?

La alegría, el agradecimiento.

29. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?

La verborragia, la torpeza.

30. ¿Tiene un lema?

Do it yourself.

