PARANÁ. Sin intervención del Estado, quieren cerrar la última bajada pública al río Paraná en Puerto Viejo.

“Gente, con la data recién recibida y la calentura haciendo metamorfosis en mí, quisiera comentarles una situación de mierda frente a la que es necesario reaccionar organizadamente y a la brevedad. En el barrio de Puerto Viejo, exactamente en la intersección de las calles De las Tres Caravelas y Leopoldo Díaz, un vecino decidió arbitrariamente cerrar con malla sima (extendiendo el tejido desde la pared tapial de su casa hacia el otro extremo de la calle) y cortar el acceso público al río. Su casa está sobre la costa, entonces de esta manera no se puede acceder a la orilla. Está recontra claro que esto es super ilegal, pero hay otro factor que pone más chota (aún) la situación y el arrebato de este sujeto: Puerto Viejo es un barrio de pescadores y esa zona, esa orilla que ahora está cerrada, es el espacio en donde las personas del barrio, o no, van a tirar la caña y el lugar en donde los pescadores de oficio atracan las canoas y salen todos los días a trabajar. Hace algunos años este espacio era bastante parecido a una playita abandonada (por el Estado) y que las cosas hayan estado así propiciaron que este mismo hombre, que hoy corta el tránsito cotidiano del espacio, construyera una rampa (que no usa nunca y esto lo sé por conocimiento propio, porque lo veo hace años) reduciendo sensiblemente el espacio público, encareciendo las condiciones de circulación y adueñándose de un lugar que no le pertenece.

Ante la privatización del acceso al río, pescadores del barrio se acercaron a conversar con el vecino “corta paso” y el hombre desestimó completamente su reclamo diciendo que él es dueño de ese terreno y que además está en todo su derecho de cerrar el acceso. También agregó que no iba a ceder en tanto no sea el Estado quien se lo reclame.

La experiencia enseña que este tipo de corrupciones son moneda corriente en nuestra ciudad y que cuanto más tiempo transcurra, más complejo resulta dar marcha atrás. Por todo esto, considero importante solidarizarnos, en principio, con la gente del barrio y con los pescadores que encuentran en el río su fuente de sustento económico. Yo ya me comuniqué con personas que día a día militan por estas y otras causas, buscando poder diseñar en conjunto estrategias de protesta y de acción para frenar esta hijaputada, así que los invito a ustedes a que compartan esta información y también a que se sumen eventualmente a las posibles soluciones de este conflicto.

Re gracias por tomarse el tiempo de leerme”.