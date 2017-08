Dura carta de Fabio Alberti

Por el Día del actor.



TEXTO COMPLETO

En el ” Dia Nacional del Actor” no saludo a ningun colega. Mezquinos, egocentricos, egoistas, narcicistas no tengo amigos en el medio. Mentirosos, poco solidarios, preocupados por su propio culo saltan con ” Fanny” la fan o los despidos en Rock & Pop, con mensajitos pedorros e hipócritas en las redes. Gremio con pocos huevos, tuve varios levantamientos, despidos y hasta censura y nunca jamas nadie tuvo siquiera algun minimo gesto anarquico como para poder confiar.

Los “actores” como tales, los que se autoproclaman actores, los estudiantes de teatro, los salidos de talleres, los recibidos, a todos aquellos a los que se les ven los hilos y no los mueve mas que el dinero y una fama berreta, les digo Feliz Dia Mediocres.

(La Nota digital)