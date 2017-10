Desaparición de Santiago Maldonado: ya van 2 meses

Documento completo de la Multisectorial de Derechos Humanos leído frente al edificio de Gendarmería Nacional en Paraná.



DOCUMENTO COMPLETO

“El pueblo de Paraná exige la aparición con vida de Santiago y el juicio y castigo a los culpables. Sesenta días de impunidad. Sesenta días de encubrimiento. Sesenta días de esta herida abierta, sangrante, dolorosa, que nos indigna a todos y a todas.

Santiago Maldonado continúa desaparecido. Fue víctima de desaparición forzada ese 1° de agosto cuando cayó en manos de los gendarmes, cuando se unía a la lucha por los legítimos derechos del pueblo mapuche. Y volvió a desaparecer en cada uno de estos 60 días transcurridos, a cada minuto, cada vez que los miembros de Gendarmería que participaron en el desalojo de la ruta 40 y el ingreso a la Pu Lof Cushamen y sus jefes decidieron callar, eligieron seguir respetando el pacto de silencio y complicidad.

Y volvió a desaparecer cada vez que los funcionarios del Ministerio de Seguridad, el gobierno nacional, el Poder Judicial y los medios hegemónicos de comunicación plantaron pistas falsas, atacaron a Santiago, a sus compañeros y a su familia; dejaron de buscarlo y encubrieron a los responsables directos de su detención ilegal y su ocultamiento.

La Multisectorial de Derechos Humanos, la Coordinadora por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado y todos los ciudadanos y ciudadanas de Paraná comprometidos con la lucha por los derechos humanos volvemos a reclamar resultados urgentes en la búsqueda y el juicio y castigo a los culpables.

Al mismo tiempo, reiteramos nuestro repudio a la escalada represiva contra la protesta social, de la cual Santiago es víctima, y exigimos al gobierno nacional el apego a los tratados internacionales de derechos humanos, la constitucional nacional y las leyes, para que los argentinos vivamos en un pleno estado de derecho y en democracia.

Finalmente, nos solidarizamos con la lucha del pueblo mapuche y con la familia Maldonado.

Aparición con vida de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada en manos de los escuadrones 34, 35 y 36 de Gendarmería Nacional, el 01 de agosto en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Investigación de la responsabilidad penal de Mauricio Macri, Patricia Bulrrich y Pablo Nocetti, asi como de todos los responsables de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Libertad a Facundo Jones Huala y Agustín Santillán, y a todos los presos políticos de los pueblos originarios.

El estado es responsable. Nulidad de la ley antiterrorista.

Reconocimiento a la libre autodeterminación de los pueblos”.

CARTA FAMILIAR

“Santiago:

Donde estés, quiero que sepas que te quiero. Cada día que pasa te extrañamos. Necesito que aparezcas pronto, no puedo dejar de pensar en vos. Cada día que pasa te lloro más y me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata: nunca me involucré en diferentes causas como lo haces vos.

Las personas como vos nos enseñan, nos abren los ojos, nos muestran el camino; pero también dejan en evidencia las miserias humanas. Ojalá puedas escucharme y entender la demora en encontrarte.

No es porque no te busque, ni tampoco porque haya gente a la que no le importes. Todo lo contrario. Es mucha la gente que te quiere sin haberte conocido y que reclama por vos. Ver tu cara en todos lados, siempre con tu sonrisa, me da mucho orgullo. Pero también me da tristeza e impotencia porque no estás con nosotros.

Hay muchos intereses en el medio y vos te preguntarás ¿estos intereses son más importantes que mi vida o la de cualquier persona? Lamentablemente, para algunos estos intereses son más importantes que la desaparición de una persona en manos de una fuerza del Estado. Para ellos solo somos un número, una estadística, un casillero. Pero somos hijos, hermanos, amigos y personas con derechos que exigimos justicia.

Santiago: te estoy buscando, te sigo y te seguiré buscando. Más allá de intuir donde te tienen, es difícil encontrarte.

Cuando esta pesadilla comenzó, nuestro hermano Germán les pidió colaboración de los gendarmes. Confieso que creí que eso podía funcionar para que aparecieras rápido. Ahora estoy convencido de que no existe la bondad en los efectivos, ni en los jefes que participaron de la represión en la comunidad mapuche: junto a ministros, jueces y fiscales solo cuidan sus intereses. No sé cuánto tiempo va a llevar encontrarte.

Sé que tal vez hubiera sido distinto si te quedabas en casa y no salías a reclamar por los más desprotegidos, por las causas justas y los pueblos originarios.

Hoy me vuelvo a preguntar dónde estás, Santiago.

¿Tan dificil es pedir que te devuelvan?Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine.

Quiero preguntarle al presidente Mauricio Macri y a todos sus ministros donde está Santiago Maldonado. Que aparezca con vida urgente, lo necesitamos”.

REDES

(La Nota digital)

