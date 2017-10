Suplemento Literario N° 62: «Me gustaría verte, ser alguno en tu pecho»

Carlos Mastronardi.



Romance con lejanías

Me gustaría verte, ser alguno en tu pecho.

Un ámbito de música elogia tu presencia.

Serena luz y mundo pudieras darme ahora,

letras para la vida y un eco de Septiembres.

Que este verso te encuentre eligiendo una dicha

y tus manos conozcan la azucena y el río.

Juegan con tu dulzura las gentes de tu sueño,

y yo soy en tu lástima el vendaval dormido.

¿Cuáles serán los nombres que esclarecen tu boca,

cuando vuelven a tu alma las personas de sombra

y tus ojos perdonan? ¿Cómo serán las calles

por donde te adelantas a las futuras horas?

Otra vez me retienen las quietudes del Norte,

mas te encuentra el recuerdo por la ciudad porteña.

Lejano de esos días que en los días se pierden,

vuelve tu gracia triste a regir mi poema.

Ahora soy el huésped callado de tu vida,

y apenas el silencio que te influye en las tardes.

Miren tus ojos lentos un orbe de violetas,

¡oh, amorosa de muertes, mi amiga y mi coraje!

Últimas tardes

La alta mujer dolorosa

venía del sur y estaba muerta.

El cansancio era dueño de su voz

cuando presenciaba la esperanza

creciendo hacia las tardes

en cuya luz indescifrable

el solitario anhelo perduraba

como un reino sin púrpura ni cetro.

Alguien la empobrecía desde lejos

ignorando las llaves

que franquean las ricas esperas

y los mecidos cielos,

tal vez era la sombra de una antigua delicia.

Las manos, las manos olvidadas,

las unidas y suaves perdiciones

y los queridos ojos sin codicia,

que ganaban y perdían el mundo,

serenos, y sabiendo.

Recuerdo aquella voz apenada y amiga,

y la ciudad, de pronto, incierta y decaída

bajo un cielo gastado y entre adioses.

Entonces parecía que cesaba una música.

La alta mujer, la rosa desganada,

tal vez aquella tarde

miraba desde un tiempo recóndito y futuro,

y un lúcido silencio se volvía,

un desierto esplendor, un descuidado mundo.

Para que la tristeza tuviera un hombre

yo me ofrecí a esa luz cordial, a esa callada.

Algo que te concierne

De aquella congregación amable

que ocurrió en Basilea o quizás en Bolonia,

una noche generosa

en rostros, en palabras, en señores insignes

que el acaso juntó por un momento,

todo se ha borrado,

como si las vidas y las circunstancias

y esa misma noche que digo,

no fueran otra cosa

que la trama deshecha de un sueño

fraguado por un dios que nos devora

y que en aire y en humo se complace en plasmarnos.

Así, de ese encuentro de sombras corteses,

tan incierto que ya no recuerdo su lugar ni su tiempo,

y cuya condición menguante

es la de todo aquello que se funda en las formas,

en los acuerdos exteriores,

y no en la intensidad que nos construye,

nada queda, nada sobrevive,

excepto tu pensado rostro.

Puesto que de fervor está hecha la sustancia

de cuanto existe, de aquellas vagas horas

en que sin verse se rozaron muchos,

sólo rescato una persona clara,

y así vuelve a ser vívido el momento remoto

que busco y que persigo con palabras:

entre un fulgor de vasos y perdidos

en la sensible música que engendras,

unos mansos fantasmas, acaso sin saberlo,

se estaban despidiendo para siempre.

Bien lo comprendes: la dispersión propia de un sueño;

sin embargo, no es todo un callado naufragio

porque la realidad con tu recuerdo empieza.

Se apagaron los hombres y las luces,

pero una luz más firme le dispensa

continuidad al alma retraída

y una fiesta más honda en mí perdura.

Ahora, en la quietud de la alta noche

bebo el café y doy con una página

donde leo que el Amor filosofa,

porque el eros, a diferencia del ignaro,

busca lo que le falta,

sospecha claridades que están lejos

y pide esencialmente la belleza.

Dejo el antiguo texto. Es tarde. Me devuelven al mundo

el poder inmediato de la noche

y el viento que en los árboles insiste.

Ya han de andar las abejas sobre jardines jónicos.

El tiempo se remansa bajo la intensa lámpara.

Yo escribo que te quiero.

Semejante a una ternura antigua

regresa el habitual carro del alba,

como si fuera el eslabón que salva

la persistencia, el orden de este mundo.

La ciudad duerme bajo la lenta lluvia.

Suena un vago reloj en el piso de arriba.

Vuelvo a mí mismo, a verte.

Ricardo H. Herrera

(La Nota digital)

Anuncios