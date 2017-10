Invitan a Taller de Literatura Virtual

Comienza el lunes 6 de noviembre.



INVITACIÓN

“Amigos en Facebook, dejo un texto introductorio y de invitación a una nueva chance de hacer el TALLER de LITERATURA CREATIVA. Los invito a distribuir.

Algo sobre el taller y mi trabajo

En principio, vale aclarar que el taller forma parte del proyecto de estadía en Francia “Tras sus huellas”. Donde además brindaré charlas, proyecciones, trasversalmente a la línea de investigación en torno a la vida de poetas argentinos en Paris. En Argentina, el taller fue desarrollado en el Centro de Arte de Paraná, de manera presencial y por internet. Actualmente, por ésta última modalidad, permitió contar con participantes de Uruguay, Argentina y Bolivia.

Pues bien, escribo desde 2008 para revistas, medios de comunicación gráficos, radial, sitios web, proyectos audiovisuales y, finalmente, para publicar por editorial en 2015. Así, fui corresponsal de Radio Nacional en Argentina y, desde Brasil, de las Agencia Informativa del Mercosur, tanto como de la Agencia de Datos y Noticias. Formé parte de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Miembro del Centro de Estudios de la Junta Americana para los pueblos de Abya Yala. Lo cual me ha llevado obtener algunos reconocimientos, tales como becas en formación, premios y mención de publicación en diferentes lugares y formatos. En la actualidad, colaboro con la Casa de América en Madrid, España, en su blog de Viajeros.

En definitiva, para el taller propongo compartir un conjunto de herramientas, las cuales me han llegado en este recorrido personal y social que vengo desarrollando. Comienza el lunes 6 de noviembre y culmina lunes 4 de diciembre, y tendrá la frecuencia de un envió semanal. En el mismo se sugerirán lecturas y consignas a desarrollar. Posteriormente se realizarán observaciones, sugerencias y ejemplificaciones en torno a la forma que le daremos a los escritos.

Por último, no duden en consultar; la duda es una pérdida de tiempo. Se agradece difundir este acto de libertad”.

“Me preguntaron por el Sr. de la foto; lo conocí en el Archivo General de la Nación, en Buenos Aires: él investigaba sobre trenes, yo lo hacia sobre poetas. Me pareció ilustrativa, en tanto que escribir es un trabajo que lleva tiempo y dedicación, como la que él me transmitió en ese encuentro”.

(La Nota digital)

