LA PAZ. Familiares y amigos de los pescadores desaparecidos convocan una marcha para este lunes 6 de noviembre por la mañana. Parten de la Plazoleta de la Escuela San Martín.



CARTA ABIERTA

“Hoy 3 de noviembre, familiares y amigos de Osmar Maldonado y Roberto Godoy, nos encontramos sumidos en una profunda tristeza, ya que han pasado 3 meses y 29 días de la desaparición física de ambos y aún no hemos obtenido respuestas de ningún tipo, ni siquiera tenemos sus restos para llorarlos, no sabemos nada, estamos en la incertidumbre total ya que nadie nos da respuestas y pareciera que ya todo quedó en el olvido.

Sentimos que ya ni importancia le dan. No queremos creer que por no tener recursos para pagar un “buen abogado “, no tenemos derecho a que el fiscal de la causa lleve adelante la investigación. No entendemos que pasa, porque, no tenemos noticia de ningún tipo, no sabemos si están vivos o muertos, aunque confesamos que con cada segundo ,minuto, hora, día que pasa, se nos aleja más la posibilidad de encontrarlos vivos.

Queremos respuestas a tanto dolor, necesitamos que aparezcan vivos o muertos, que alguien competente de la cara, que nos escuchen, pero no con soberbia sino desde la comprensión de la situación.

Por eso este 6 de noviembre a las 10 horas, vamos a estar aunando fuerzas con familiares y amigos en una nueva marcha que comenzará desde la escuela San Martin hasta llegar a tribunales.

Por tal motivo, necesitamos tu acompañamiento, hoy nos pasó a nosotros, mañana puede ser a vos. Queremos recordar que son dos desaparecidos y no podemos permitir que esto quede así, en la nada, y con el corazón en la mano suplicamos respuestas y que nos acompañen todos los que como nosotros quieren creer en la justicia.

Atentamente, familiares y amigos”.

(La Nota digital)

Anuncios