En política no hay nada más fácil que ser oposición, y a veces nada más irresponsable.



Parece que ciertos sectores de la oposición contundentemente derrotada en Paraná en las últimas tres contiendas electorales, pretenden vengar la desaprobación de que fueron objeto, obstaculizando el desarrollo de la ciudad.

Si no se respeta nuestra gestión desde la pobreza de ideas y falta de imaginación para llevar a Paraná al lugar que le negó la tristemente célebre década, sería oportuno que se respetara la voluntad de los paranaenses.

Yendo al tema que nos ocupa, sería poco serio pensar que cuando tomamos la iniciativa de que una pequeña porción del Parque Botánico albergara a una empresa local, omitiéramos medir ventajas y desventajas del proyecto. En ese sentido, y después de trabajar intensamente sobre el particular, entendimos que no sería erróneo dotar a ese predio de un espacio de trabajo que le pusiera vida a nuestro parque, que gente de nuestra ciudad lo considerara su lugar de trabajo, o como suele decirse, su segundo hogar. Si socializamos nos nutrimos del otro, y el otro de nosotros y, en este caso en particular, ambos nos beneficiamos del contacto diario con la naturaleza. En las calles de la ciudad esto ya no es posible, pero donde sí lo es, se convierte en un aporte a la mejor calidad de vida de vecinos que desarrollarán allí su rutina laboral.

Una vez más vamos por la positiva, por celebrar el encuentro de los vecinos, por tirar todos del mismo carro, el que nos alberga a todos porque somos, como siempre, respetuosos de los disensos, sobre todo cuando son de buena leche.

Y una vez más nos encontramos, o mejor dicho, encontramos a vecinos nuestros entrampados en la farsa de aquellos que como no pudieron nunca, ni pueden ahora ocupar espacios expectantes en la ciudad, se disfrazan de ciudadanos de a pie para generar disturbios.

Tal vez debamos ser más claros. El predio en cuestión no es otro que el de la vieja frustración del estadio único, que fue cedido a la Provincia y el proyecto, que no pasó de ahí, demandó erogaciones tan perjudiciales como inconducentes hasta que blanqueada ya la imposibilidad de arribar al esperado estadio, la que por esos días oficiaba de intendente municipal de Paraná exclamó “… si al fin nadie pedía a los gritos un estadio…”. Promesas y esperanzas de la gente debieron chocar con ese cuadro de situación.

No venimos con este proyecto a perjudicar sino a aportar.

La veintena de vecinos que, no dudamos, burlados en su buena fe, que se manifestaron frente al municipio, seguramente creyeron estar poniéndole el hombro a la ciudad.

Habría que recordar también que fue este gobierno municipal el que al principio de la gestión recuperó el predio para la ciudad sin que se escuchara una sola voz de las que hoy protestan, reclamando la devolución.

El proyecto que nos convoca, pretende como decíamos antes aportar. Y en plan de aportar, entendemos que liberar a la ciudad de galpones desperdigados por toda su superficie y concentrarlos en un lugar donde no dañen ni la salud, ni la estética, es un ítem a tener en cuenta.

Por otro lado, viene a cuento especificar que la porción del predio en cuestión no está sobre la ruta y que entre las exigencias que se le hacen a la empresa es inaugurar en el lugar un Centro de Salud, ya que el mismo está próximo a zonas carenciadas y este sería un aporte necesario y a favor día tras día de los vecinos de la zona.

Sabemos que con lo que decimos y lo que haremos estamos arriando sueños de sectores que creían que hacer política era sencillo y que con campañas de seducción bastaba. Estarán aprendiendo para su bien y para el bien de todos que la política es entrega, es servicio sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos, sólo con vocación y entrega.

En definitiva, si algún desgaste logran con todo este montaje mentiroso, no es más que el propio. El del Ejecutivo Municipal renueva energías todos los días, el contacto diario con cientos de vecinos y organizaciones de la ciudad y las urnas a modo de jueces inapelables dan cuenta de eso.

Hacen muy mal o hablan desde el desconocimiento, o desde la desmemoria los que por condenar este proyecto, olvidan que fueron gestiones de signo político radical las responsables de dotar a la ciudad de un pulmón verde de 100 hectáreas, hacen muy mal en cuestionar nuestra tarea de todos los días para la resurrección de Paraná, los que se empeñan en ignorar que también le devolvimos la vida a espacios culturales que habían caído en el abandono por causas de las que deberían dar cuenta los que se ocupan ahora de obstaculizar nuestro quehacer.

La recuperación del Centro Cultural Juan L. Ortiz, del Gloria Montoya, del Anfiteatro Héctor Santángelo , son claras muestras de que nuestro pensamiento y nuestro hacer son siempre en positivo porque Paraná y su gente son la prioridad. También vale recordar que días atrás se iniciaron los trabajos de reparación y puesta en valor del Teatro Municipal 3 de Febrero.

Los trabajos se enmarcan en un plan de recuperación de espacios culturales de la ciudad que lleva adelante el gobierno municipal.

Con un presupuesto de 8,4 millones de pesos se puso manos a la obra y el plazo de ejecución se fijó en 150 días.

Es decir, no trabajamos para molestar a nuestros vecinos. Lo hacemos para cuidarlos y dotarlos de una ciudad de la que puedan enorgullecerse.

Lo que pueda decirse en contrario será, como lo es, politizar en el peor de los sentidos una gestión que por alguna razón se ha ganado reiteradamente la aprobación de la ciudadanía.

El proyecto lamentablemente cuestionado con fundamentos que rozan lo pueril será, una vez en marcha, una prueba más de lo que decimos y un eslabón más en la cadena de logros y realizaciones del gobierno municipal que encabeza el intendente Varisco.

* J. A. Escobar es secretario de Medios y Comunicación Ciudadana

