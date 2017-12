Este tipo de tecnologías están diseñadas para hacer que el cerebro se excite del mismo modo que lo hacen las máquinas de los casinos.



Las compañías tecnológicas están desarrollando dispositivos móviles, redes sociales y aplicaciones que son capaces de generar adicción en los usuarios y que estos se vean en la necesidad de usarlos permanentemente, afirma un exgerente de productos de Google.

“Quieran o no, están moldeando los pensamientos, sentimientos y acciones de las personas. Ellos están programando a la gente”, manifestó Tristan Harris en una entrevista para CBS News. “Existe esta narrativa de que la tecnología es neutral, que depende de nosotros elegir cómo la usamos, pero esto no es verdad. Ellos quieren que la uses tantas veces como sea posible y por largos períodos de tiempo, porque así es como hacen su dinero”, añadió.

Igual que las máquinas de los casinos

Según Harris, las compañías tecnológicas están usando las mismas tácticas que aplican los casinos para atraer a las personas a jugar durante el mayor tiempo posible en sus máquinas, pero en este caso, las tácticas es para que sientan la necesidad de estar revisando permanentemente los dispositivos móviles y aplicaciones. El experto considera que este tipo de productos están diseñados para hacer que el cerebro se excite del mismo modo que lo hacen las máquinas de los casinos.

“Cada vez que reviso mi teléfono, estoy jugando a la máquina tragamonedas para ver si gané algo. Pero la recompensa aquí son las notificaciones, como un ‘Me gusta’ en Facebook o Instagram, o nuevos seguidores en Twitter. Esto hace que los teléfonos inteligentes y aplicaciones sean tan atractivos“, señaló Harris.

El exgerente de productos de Google concluyó su declaración al medio advirtiendo que esta es una manera de “secuestrar la mente de la gente para formar un hábito”. Es decir, se trata de un ‘hackeo cerebral’, un método capaz de “destruir la capacidad de los niños de concentrarse”.

Así es como las redes sociales son capaces de “hackear tu cerebro” #Adicción https://t.co/aypV6v8pOj — Geraldine Duplat (@GeraldineDuplat) 2 de diciembre de 2017

(La Nota digital)

