S. Kanchelsky.



Sin Mí

El rayo de luz se propaga sin mí.

La luna se encuentra descubierta

y casi no me ilumina.

Las estrellas perecen en el firmamento de este cielo

nebuloso, alzo la mirada y no encuentro nada.

En el monte hay un volcán:

derrama lava incandescente sobre los campos ya incendiados.

Los murciélagos se recovan en la cueva.

Los animales silvestres van desapareciendo cada mañana.

A orillas del campamento abandonado

una imagen fantasmal parece reposar sobre la soledad del lago

lamentando ser quien es.

“Con lo que resta de mi”, dijo en silencio

“atravieso en los sueños mi sepulcral letargo”

“huyendo a la profundidad de lo recóndito inhabitable”.

Envuelta en una túnica deshecha

ríe a carcajadas mi última oportunidad.

Dice ser la última brisa del verano que se va

morando en un Jardín Dorado

surcado de Flores Que Nunca Mueren,

que no soy yo…

(La Nota digital)

