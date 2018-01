M. Cuenca

“Dejen de ser cómplices y no avalen con su voto estas terribles consecuencias”.



Mariela Leiva es una maestra “fumigada” en la zona rural de Entre Ríos. El agro-negocio está descontrolado en el terruño de Pancho Ramírez y abundan los desmontes y las fumigaciones ilegales por doquier.

La docente hizo un duro llamamiento a las y los diputados entrerrianos para que desechen el proyecto de agrotóxicos (fitosanitarios) impulsado por senadores del PJ y Cambiemos: Aldo Ballestena (La Paz), Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas), Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).

CARTA ABIERTA

“Desde que comencé esta lucha por la vida con la denuncia por la fumigación de la Escuela 44, pasé innumerables situaciones, de todo tipo, que me han hecho muy fuerte y también trastabillar, pero lo que viví hoy sobrepasó todo; recibí este mensaje: “…hola usted no sabe como podemos hacer analisis de las fumigacion mi nenita no da mas los guesito y nosotros tambien que podemos hacer usted nos puede ayudar si ahi algun lugar que lo hagan gratis…”

Llamé enseguida a la familia y la madre me pedía por favor que haga algo por sus hijos, escuchar cómo una niña lloraba y le decía a su mamá “AYYY ME DUELE” les puedo asegurar que no hay palabras que describan lo que sentí y sigo sintiendo.

En nuestra provincia hay una ley que ya tiene media sanción y que los legisladores están decidiendo si acompañan o no con su voto, una ley que apunta a defender las ganancias por sobre la salud, una ley retrógrada y un silencio cómplice que enmudece médicos, policía y legisladores.

Con solidarizarnos no alcanza gente, sólo con compromiso, con hacer, con estrategias, con poner el cuerpo podemos ayudar a esta familia y muchas otras…

Hoy no puedo dormir tranquila, hoy hay personas sufriendo enfermedades por este sistema inescrupuloso que disfrazado de “progreso” avasalla derechos fundamentales como la vida y la salud.

Por favor a aquellos que legislan arbitren los medios para que esto no suceda, para que dejen de ser cómplices y que con su voto no avalen estas terribles consecuencias que acarrea este modelo productivo que cambia la vida de muchos por ganancias de pocos y en realidad no alimenta a nadie”.

REDES

Cóndores envenenados con pesticidas en Los Molles: los 34 ejemplares hallados muertos superan en mucho a los que hoy habitan Venezuela y representan casi la mitad de los de Ecuador, dice Gobierno de Mendoza. https://t.co/jPFyRW84tX cc @sergiobergman @Calivillalonga #Envenenados — Patricio Eleisegui (@Eleisegui) 23 de enero de 2018

(La Nota digital)

Anuncios