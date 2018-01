C. Almada



Día de siesta

I

Escuchar con atención

la radio, por las muertes del día

siempre es así

cuando la vida no alcanza.

Esto es un pueblo

calle de tierra

calor, perros callejeros

los pájaros

los amantes en algún lugar.

Los golpes dentro

de las casas

espuma de jabones

y ropas al sol

los pies descalzos.

Los yuyales

siempre es así

la muerte por la radio

los accidentes en las peluquerías

y los negocios, cada vez más grandes

siempre es así

la vida no alcanza.

Día de siesta

II

El río

un árbol

el agua contra

la madera, tierra, raíz.

La línea invisible

hasta el pez, hasta el tiempo

un fantasma

en la orillita del solcito, gotitas.

El hombre de todos los hombres

el padre de mi padre

silba una canción

los fantasmas no piden disculpas

dicen viento, agua dicen

y croan como ranas para la lluvia.

Siento la extranjería

de mi cuerpo, morí ese día

pero no abandoné

el hambre, el calor, los desvelos.

Me abrigo en el sonido de la orilla

¿Podré volver a querer? Le pregunto

y el fantasma croa

croa

el tiempo

croa

me dice viva

croa

pidiendo la lluvia

y no llueve

croa

y no responde.

Breve

En el patio

bajo la tierra reseca

hicimos un agujero

con los dedos.

Nos amamos

aquellas dos noches

y la mezcla de nuestros cuerpos

llovió hasta la raíz

gota tras gota.

Crecieron así jazmines

y peces

dan vueltas el aire

y se hunden en el cementerio

las ánimas buenas

las benditas por la piedad

del trabajo y el amor

nos ven pasar

y murmuran la dulce letanía

de los finales.

Bio

Claudia Almada nació en Gualeguaychú Entre Rios, en 1979. Vivió ahí hasta los 25 años. Es actriz y escritora.

Actualmente vive en la CABA donde estudia Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de Artes – UNA.

Editó dos libros Manjar y Samsara, ambos agotados.

Escribió un texto para la feria mágica y misteriosa, dirigida por Sergio D’angelo, en el marco de los 10 años de Teatro por la identidad.

Escribe para Big Empanada comunicación audiovisual sustentable.

Además, escribe periódicamente poemas para su página https://www.facebook.com/AlmadaCl

Prepara un libro que busca editor / editora, partero / Partera.

