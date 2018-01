Un hombre de La Paz busca a su hermano. Fueron separados a principios de los ’70.



“Hola,soy Rafael Martínez alias Plopi o Plopito como todos me conocen. Nací un 24 de octubre de 1944 en Alcaraz 1°. Soy hijo de Dionisio Ramón Martínez y Ramona Medina. Busco a mi hermano Ramón Martínez que, según comentarios podría encontrarse en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Nicolás. Lo vi por última vez, allá por los años 1969-1970. De niños, estuvimos alojados un tiempo en la jefatura de policía, frente a la plaza principal de La Paz. No sé porque razón, jamás supe de la vida de nuestros padres. A mí me crió Miguel Ángel Ahuad. Mi hermano siguió un tiempo más en la jefatura. Supe que un señor de apellido Jaime lo llevó a trabajar con él… De ahí en más, ya no de más nada. Hermano! Si estás palabras llegan a vos, me gustaría encontrarte, volver a vernos y contarnos nuestras vidas. Si alguien lo conoce, por favor, hágale llegar mi mensaje. Desde ya sumamente agradecido”.

(La Nota digital)

Anuncios