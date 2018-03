S. Kanchelsky

Descubrimiento de América

Un Paraíso Medieval

sin moros ni cristianos…

Un Mundo Sublunar girando alrededor del sol

es justo lo que en este momento más ansío…

Ansío en Nueva Vida cascada de aguas cálidas

mojando como rocío de verano sobre Morena Piel,

y una morocha de rizos helechados ocultándose a mi encuentro

entre la niebla matinal y el arcoiris

así, casi inalcanzable estando yo ahí presente..

Un Paraíso Terrenal

no descripto más por las sagradas escrituras

es justo lo que en este momento más descubro,

un Paraíso No Hallado, vedado a la biblia y al corán.

un Mundo Natural

donde no hay que trabajar si no se lo precisa,

no hay que ir a la guerra por el bien ni por el mal…

Un Paraíso Secular en Las Américas

lejos de los sepulcros en los burgos.

Media hora antes de quedar varados en la expedición

el Gran Poder de la vegetación nos sometía al ciclo de la tierra,

el Gran Poder desconcertante que todo esto encierra…

El grupo y yo también fuimos vándalos antes.

(La Nota digital)

