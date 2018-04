LA PAZ. Un marino que entregó su vida por las Islas Malvinas.



Carlos Daniel Vila hizo sus estudios primarios en La Paz, en la escuela Nº 1 José de San Martín. Luego estudió en la escuela naval en la Isla Martín García (1969).

La Guerra de Malvinas lo encontró tripulando el ARA General Belgrano que fue hundido por un submarino nuclear británico, cabe destacar que estaban navegando fuera del territorio bélico.

Allí falleció Carlos Daniel Vila el 2 de mayo de 1982, ayudando a varios soldados y buscando a otros posibles sobrevivientes.

Cuenta su esposa Lady María Ojeda: “Carlos amaba La Paz. Siempre extrañaba su río y el andar en piragua con su hermano Juan Alberto”.

¿Tuviste contacto antes del hundimiento?, preguntó Belén López: “Nos comunicamos antes de zarpar, el crucero tuvo inconvenientes (en tres ocasiones tuvieron inconvenientes para partir). Era como que me preparó, como que el barco no quería salir. Se fueron un 16 de abril para siempre y no volvieron más”.

¿Pudiste recoger algún testimonio sobre él, de los sobrevivientes? “Su foja de concepto era 10. Muy querido por sus camaradas. En el momento del hundimiento, Carlos alcanzó a sacar a todos los soldados que tenía a cargo. Pero en vez de subir a las balsas de salvataje, él se volvió para ver si quedaba alguien y Dios se lo llevó”.

El barco

El barco tenía más de 1.000 tripulantes y estaba fuera de la zona de exclusión que comprendía una circunferencia de 200 millas (370 km) alrededor de las Islas Malvinas.

El 2 de mayo recibió el ataque con tres torpedos del submarino HMS Conqueror fuera del área de exclusión militar de 200 millas.

Dos torpedos pegaron en el crucero General Belgrano y lo hundieron con la baja de 323 tripulantes argentinos.

