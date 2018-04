G. Wernicke

R.

¿Qué es todo

lo que no es nuestro?

no me ruegues que te deje y que me aparte de ti:

tu pueblo será mi pueblo, y tu dios mi dios.

Ruth le habla a la madre

de su hombre muerto

se hace la pregunta

que nace en la pregunta

cómo se regresa,

cómo se ilumina

lo que ya

imaginábamos vacío.

A.

Del tatuaje viejo estirado en la piel

el recién nacido se resbala

cae a sus manos como una bolsa vacía

nadie puso en ella un hijo

plantaron una granada

en su panza con dibujos

de la virgen negra.

D.

Como un cuervo negro

se deja flotar

sobre los hombres

que la abrieron como trapo

con la fragilidad

de cualquier cuerpo

atrapa en su hija

el único trofeo posible

de sus treinta

y tres años.

T.

Pude ver cómo se salvaba

cómo el centro de su historia

hundía natural

la culpa en el poema, un agujero negro

en el poema no pude ver cómo me salvaba

sigo entrenando

en el acto de ver espejos de colores en las cosas

y ver las cosas

en el eco interior

de una mente como pista

de despegue.

G.

La escuché balbuceando:

Piel virgen del barro, redime a este ayudante de tus huestes,

ata mis manos a las tuyas e imprime tu rostro en la mantilla

fina de mi piel virgen

por espalda ten piedad, mancíllame, mátame si

fuese necesario todo esto que no tengo, es tuyo:

dios mío, líbrame de ti.

K.

Si ella pudiera tocarte

te creería

pero sos igual a un espejo

del que nace

ella misma de otra forma

acaso en la sorpresa

de no reconocerse

alguna tarde logre ver

un detalle nuevo

espumoso

y nutrirse de la explosión de esa imagen.

Z.

Abrí, abrite,

dejá que la basura se transforme en otra cosa

me dijo Zully así

tus piernas pueden ser tu corazón

pero lleva la vida aprender, crecer

desde lo que no se conoce.

Guadalupe Wernicke

Guadalupe Wernicke. Poeta argentina. Nació en Buenos Aires en 1982. Es socióloga. Codirige Vocal, una revista de música y poesía para escuchar. Publicó los libros de poesía “Viboritas de mar” (Botella al Mar, Buenos Aires, 2007); “El deshielo (Alción, Córdoba, 2008; “33 variaciones” (en colaboración con Verónica Pomerane y Alejandro Gelaz, 2010) y “Con dibujos de la virgen negra” (2013). Coeditó, junto a Victoria Schcolnik, la revista sonora de poesía “Vocal”. Integró el equipo editorial de la revista “Ventizca” y la editorial de poesía “Abeja Reina”. Coordina talleres literarios grupales e individuales en Tigre, San Isidro y Capital Federal. Actualmente está trabajando en un libro de poemas: “Decathlon” y en su traducción a una obra de danza contemporánea.

Original

(La Nota digital)

