Desde hace algún tiempo

Desde hace algún tiempo, descanso en la siguiente noche

me subo a la costumbre, me rajo el deseo, me corto el alma

Coqueteo con la eternidad, me olvido de las sombras

me despedí del allende, me rompí la pasión.

Y mis labios, despojados de sabor ¿Llamarán las luces?

Desde hace algún tiempo, tu rostro se parte en el resto

mi prisa se hace espera; mi angustia, calma

las imágenes se agrietan, los sonidos se apagan

los vientos huyen a mejores destinos

Y mis ojos, despojados de color ¿Soñarán el sol?

Ya no pierdo mis cosas, aprendí a ser mecánico

efectivo, duro, amargo y funcional

se escaparon la curiosidad, la furia, el odio, el caos

hoy su muerte vive en tu espacio de mi lecho.

Y mis manos, despojadas de calor, ¿Acariciarán tu tumba?

Desde hace algún tiempo me levanto al lado del cadáver de lo que fue dolor.

Cada día me es más ajeno, más otro, más extraño.

Y yo, más carne que sangre, más palabra que cosa, más leve.

Y mis restos, despojados de mí ¿Recordarán la vida?

Desde hace algún tiempo, dejé de ser mío

Desde hace algún tiempo, dejé de ser tuyo

Desde hace algún tiempo, dejé de ser

Desde hace algún tiempo, dejé…

Luciérnagas

Jugaba a contarte los lunares

Como luciérnagas en los brazos nocturnos

Intermitentes bajo la yema de mis dedos

Cerraba los ojos

Uno, dos, tres…

Sólo estaba empezando de nuevo

. . .

Lucecitas mueren en mi ventanilla

Como los lunares mal contados de tu espalda

Intermitentes bajo la yema de los dedos

Cierro mis ojos

Uno, dos, tres

De nuevo, empiezo a estar solo.

Me pasó de vuelta

La probabilidad tuvo que callarse ante la evidencia.

Arlt y Cortázar no cabían en la carne

Mirá que yo me lo decía… “Es perfecto, no hay vuelta que darle”

Mirándote a través de mis entrañas

Tus miedos y mis ganas no cabían en la mesa

Mirá que yo me lo decía “Es perfecto, no hay vuelta que darle”

Empecé demasiados libros, caminé por la mentira

Arranqué los pétalos de tu espalda, te hice una corona de palabras

Mirá que yo me lo decía “Es perfecto, no hay vuelta que darle”

Hoy soy tan mío, y vos tan tuya, Cortázar tan mío y Arlt tan tuyo

Mis ganas tan mías, tus miedos tan tuyos, pero ¿La culpa de quién es?

Mirá que yo me lo decía “Es perfecto, no hay vuelta que darle”.

Me pasó de vuelta

