K. Jones

Las camelias en el patio de Mari

porque no se sabe

nunca se sabe

hay que hacer de cada gesto

nuestro / un momento que se cierra en

sí sobre sí mismo

una flor que no queda

toda la eternidad abierta / no

sino que la comimos despacio

la entregamos despacio

la volvimos a cerrar / despacio

con dulzura

para que no quede desatada

entre los planos

una flor

tan sóla

entre palabras tantas

una flor

la atamos / ovillamos / con dulzura

siempre

con dulzura

porque nunca

no se sabe

K. Jones nació en Seguí bajo el signo de Capricornio del año mil novecientos noventa y tres. Tallerista de oficio las preguntas de su vida son cómo leer poesía, los vínculos entre literatura y vida e infancia y espacios poéticos. Como mediador de lectura ha trabajado esos interrogantes junto a niños, jovenes y adultos en diferentes instituciones y contextos.

Participa del X Festival Poesía en la Escuela www.poesiaenlaescuela.blogspot.com

(La Nota digital)

