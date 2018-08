Concurso sobre “lengua y habla local”

El Archivo Histórico de la Ciudad de La Paz convoca a un concurso.



Bases

1-Plazo de entrega: vence el 15 de agosto de 2018.

2-Ámbito geográfico: Ciudad de La Paz y su Ejido

3-Destinatarios: alumnos de segundo ciclo de E.G.B y de Nivel Secundario Podrán participar todos los establecimientos en las diferentes modalidades.

4-Contenido: El presente concurso pretende ser un trabajo participativo con lo más genuino de nuestro lenguaje por lo que los participantes harán la selección de palabras, frases, nominaciones de barrios, etc; explicando el significado de dichas expresiones a modo de un glosario. Deberá contener una portada con el nombre del concurso, entidad organizadora, establecimiento, curso, división, turno, docente orientador, nombre de los participantes y fecha de presentación.

5- Presentación: Los trabajos de presentarán en formato Word hoja A4, tipografía Times New Roman 12, interlineado sencillo. Lengua coloquial. Con un máximo de 30 vocablos por trabajo. Cada página debe estar numerada. La entrega se realizará en sobre cerrado, papel madera, tamaño A4. En el frente de cada sobre debe figurar: nombre del establecimiento y datos de curso, división, turno.

6-Selección del ganador: La selección se hará por cantidad y calidad de vocablos aportados y estará a cargo de un Jurado integrado por docentes de la Especialidad en Lengua y Literatura y miembros de A.H.L.P. El jurado discernirá exclusivamente sobre los textos presentados que cumplan las bases establecidas y su fallo será inapelable, por lo que no se brindarán devoluciones, correcciones ni explicaciones de ningún tipo respecto de los motivos por los cuáles algún trabajo en particular no haya sido premiado.

7-Valor y naturaleza del premio:

Todos los establecimientos que concursen, recibirán Diploma de Participación.

A los ganadores se les entregará:

Primer Premio: Diploma de reconocimiento para curso y establecimiento y 30 ejemplares del boletín publicado por el A.H.L.P conteniendo la suma de vocablos mayoritarios.

Segundo Premio: Diploma de reconocimiento para curso y establecimiento y 20 ejemplares del boletín publicado por el A.H.L.P conteniendo la suma de vocablos mayoritarios.

Tercer Premio: Diploma de reconocimiento para curso y establecimiento y 10 ejemplares del boletín publicado por el A.H.L.P conteniendo la suma de vocablos mayoritarios.

Lugar de recepción:

Personalmente en Biblioteca Popular – Echague 837, en horario de 17 a 20 horas.

Premiación:

La entrega de premio se realizará en un acto público en día, horario y lugar a determinar debiendo asistir los integrantes o representantes de los establecimientos participantes.

Autorización:

La Comisión Organizadora del Archivo Histórico de la Ciudad de La Paz, queda irrevocablemente autorizada a difundir, utilizar y publicar las obras por los medios y procedimientos que determine.

Aceptación:

El sólo hecho de presentarse al concurso implica por parte de los participantes el conocimiento y la aceptación de todas las normas establecidas en este reglamento.

Contactos:

Mail: archivohistoricolapazer@gmail.com

Facebook: Archivo Histórico Ciudad de La Paz

(La Nota digital)

