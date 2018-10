¿Primera vez en el Tria de La Paz?

Soy nuevo en el triatlón… ¿por dónde empiezo?



Si ésta es tu primera vez en el Triathlon Internacional de La Paz, a continuación dejamos las respuestas a algunas preguntas frecuentes, que creemos, serán de utilidad para despejar todas tus dudas.

1. Soy nuevo en el triatlón… ¿por dónde empiezo?

Si recién estás empezando, lo ideal es empezar por el principio 😉

Recomendamos comenzar en la prueba “Sprint” (se nada 750 metros, se pedalea 20 km y se corre 5 km). Dependiendo del tipo de bicicleta que estés usando, dentro del Sprint hay dos modalidades: “MTB” (Mountain bike) o bien en “BICI DE RUTA”.

2. ¿Cuál es la diferencia entre “Sprint” y “Estandar” ?



La gran diferencia está dada por las distancias. La modalidad SPRINT es de 750 m. nadando, 20 km pedaleando y 5 km corriendo. Mientras que el ESTANDAR es el doble de las distancias enunciadas: 1.500 nadando, 40 km de ciclismo y 10 km pedestrismo.

La modalidad SPRINT es para quienes recien se inician, o bien para aquellos que no están preparados para las distancias de la modalidad ESTANDAR. Cabe destacar que la modalidad SPRINT admite la participación en bicicleta de mtb o bicicleta de ruta; mientras que la modalidad ESTANDAR sólo se utiliza bicicleta de ruta.

Por otra parte, la modalidad ESTANDAR posee una mayor cantidad de categorias (las mismas se dividen cada 5 años), mientras que en SPRINT las categorias son menos y son cada 10 años.

La modalidad “ESTANDAR” es la nueva denominación de lo que antes era modalidad “OLIMPICA”, la modalidad “ESTANDAR”, también es llamada “AGE GROUPS” o “CATEGORIAS DE EDAD”, haciendo alusión a las categorías en que se divide dicha modalidad.

Podrás ver un detalle de las distintas modalidades, distancias y categorías, aqui…_

3. ¿Dónde se realiza el evento?

El epicentro del evento es la zona portuaria de La Paz. La natación se realiza en aguas del Río Paraná, y el ciclismo en calles de la ciudad y ruta provincial nº 1, el pedestrismo dentro de la ciudad.

4. Si llueve… ¿se suspende?

Claro que no!… Es imposible suspender un evento de ésta magnitud. En caso de tormenta extrema, podrán reprogramarse las competencias dentro del mismo día.

5. ¿La natación es contra corriente?

La natación es corriente a favor para las pruebas amateurs (las que se realizan viernes y sábado). Sólo la prueba de Elite y Sub 23 tienen un segmento con corriente en contra.

6. ¿Cuándo abren las inscripciones, y como pago?



Las inscripciones abren el día lunes 12 de Noviembre. El pago se puede realizar por Rapipago o bien, con diversas tarjetas de crédito en 1 pago.

7. ¿Cómo se realizan las inscripciones?



Exclusivamente por internet, a través del sitio web www.trialapaz.com

7.1 Me preinscribí, pero no veo mi nombre en la lista de participantes. ¿Que pasa?

Hasta tanto no realices el pago de la inscripción, no aparecerás en el listado de participantes. La preinscripción no otorga derecho de participación.

8. ¿Cómo, cuando y dónde retiro mi kit?



La acreditación y retiro de kit se realiza días previos a la carrera en la Oficina de Turismo situada frente al Puerto de La Paz.

Para retirar tu kit necesitarás: DNI y FICHA DE INSCRIPCION.

Si retirás el kit de otra persona: Fotocopia de DNI del titular y FICHA DE INSCRIPCION firmada por el titular.

9. ¿Cuál es el cupo de participantes?



Para las pruebas de la modalidad Sprint y Estandar, el cupo será de 900 participantes. Cubierto el cupo, no se admiten nuevas incorporaciones.

10. Horarios…



Todos los horarios están detallados en nuestro cronograma general (desde horarios de inscripción, hasta horarios de parque cerrado, horario de entrega de premios, etc etc). Rogamos siempre respetarlos y acudir con anticipación.

10. Soy extranjero, ¿cómo puedo hacer el pago desde mi país?



Con tarjeta de crédito, siempre que tengas habilitada la opción de pagos internacionales.

11. Pagué mi inscripción y no puedo asistir… ¿que hago?



La organización no hará reintegro del dinero de la inscripción. Podrás transferir tu inscripción a un tercero hasta el día ….. Las bajas informadas luego de la fecha indicada NO SERÁN VALIDAS.

12. ¿Cómo hago para transferir mi inscripción a otra persona?

Es un trámite que SOLO PODRÁ HACER EL TITULAR DE LA INSCRIPCIÓN QUE SE DARÁ DE BAJA. En cuyo caso, deberás comunicarte con nosotros a transferencias@trialapaz.com, indicando que vas a transferir tu inscripción a otra persona (deberás informar en el mail todos los datos personales del receptor de tu inscripción). Podrás transferir tu inscripción a un tercero hasta el día ………. Las bajas informadas luego de la fecha indicada NO SERÁN VALIDAS.

13. ¿Se puede usar traje de neoprene durante la natación?

Si está permitido su uso, pero no es recomendable dada las altas temperaturas. Además, tené en cuenta que por la dinámica de la competencia y del area de transición, perderás valiosos minutos quitándote el traje.

14. ¿Está permitido el “drafting”?

Sí, pero sólo se permite el drafting entre participantes del mismo sexo. Está totalmente prohibido el drafting Varon – Mujer / Mujer – Varon.

15. Quiero inscribir a mi hijo en el Tria Infantil… ¿cómo hago?

La inscripción se realiza de manera presencial el día Jueves 17 y Viernes 18 de Enero de 2019 en la Oficina de Turismo ubicada en el Puerto de La Paz.

16. ¿Dónde puedo alojarme?

La oferta hotelera de La Paz es diversa. Recomendamos siempre prever el alojamiento con anticipación dado que para la fecha del Triathlon la demanda es muchísima. Todo lo relativo a alojamiento y hoteleria, puede consultarse con la Secretaría de Turismo de La Paz: www.lapazentrerios.gov.ar

El Comité Organizador del Triathlon de La Paz, no cuenta con alojamiento, albergue ni plazas gratuitas, asi como tampoco gestionará ni reservará alojamiento por pedido de los participantes.

17. ¿Que bicicletas están permitidas?

En general, se permiten todas las bicicletas, en tanto reúnan ciertas caracteristicas (principalmente en cuanto a manubrios y acoples) que hacen a la seguridad, tanto para su conductor, como para los demas participantes. En éste link podrás consultar todas las cuestiones reglamentarias de las bicicletas.

