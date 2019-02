El peronismo y Forja son aliados en Entre Ríos

G. S. B.

Extracto de una nota con Hugo Retamar, responsable del partido FORJA Entre Ríos e integrante del Sindicato Argentino de TV.

CIUDAD

Te podría decir que en la ciudad de Villaguay se generó una apertura política importante, casi un 80% de los sectores del peronismo y aliados, estamos juntos y confluimos en un gran Frente Político. Es lo que se venía solicitando y, si bien nos hemos encontrado todos bajo la figura de Claudia Monjo, no es menor confluir y acordar política; eso generó una lista de unidad y en la ciudad no tenemos internas.

DEPARTAMENTO

En el departamento ocurre algo similar, en la localidad de Villa Clara, tampoco hay internas y la compañera Silvina Domé, actual intendente, va por la reelección, no ocurre lo mismo en Villa Domínguez, allí Romero no logró contener a los sectores internos y competirá con el otrora intendente Mario López y su actual Secretaria de gobierno, Lidia Martínez.

PROVINCIA

En la provincia hay que reconocer que el actual gobernador logró recuperar la confianza del pueblo, al sostener un gobierno muy equilibrado, sin sobresaltos y, afianzó políticas de Estado que llegaron directamente a los entrerrianos, el no despedir un solo Trabajador del Estado, en los tiempos donde el gobierno nacional hace de los despidos un festival, no es menor; las viviendas con fondos propios, algo que hace 20 años no ocurría, la instalación de nuestros productos regionales, son algunas de las facetas que puedo enumerar y eso que quien les habla fue muy crítico de Bordet; pero debo reconocer que estableció ciertos parámetros que permitió y permite sostener la provincia con cuentas equilibradas.

En lo político todos sabemos que nunca se va a dejar conforme a la totalidad de los participantes, de hecho nosotros como partido político, no llevamos candidatos en lugares legislativos, pero no por eso nos ponemos “en la vereda de enfrente”, buscaremos aportar desde lo administrativo y desde la militancia.

Nosotros desde el Partido de la Concertación Forja hemos aportado a esa gran unidad que en definitiva es lo que el pueblo exige; e interpretamos lo que Néstor instauró allá por el 2003 cuando dijo que había que repensarnos y que la política debía evolucionar. No fue en vano ese llamado a la transversalidad política, lo mejor de cada sector, lo mejor de cada partido, confluyendo bajo un proyecto de país.

Nuestras banderas serán siempre las históricas, de Yrigoyen, de Perón y Eva, de Alfonsín, de Néstor y Cristina, y Forja nos permite articular con distintos espacios que tenemos esa visión de una Argentina grande.

Fuente: La Nota digital

