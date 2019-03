Urribarri homenajeó a Raúl Alfonsín y criticó a la diputada Viola.

“Quiero saber cuál es la verdadera versión de la diputada Viola: ¿la de ese día que tuvo el tupé de decirle al gobernador lo que tenía que hacer o la que varias veces ha tenido la oportunidad de hablar con este Presidente y lo ha hecho de manera amable y respetuosa?”

Este martes por la tarde se desarrolló la primera sesión ordinaria del presente 140º período legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia. El Presidente del Cuerpo, Sergio Urribarri, pidió la palabra a fin de rendir homenaje al expresidente Raúl Alfonsín por el aniversario de su nacimiento.

Urribarri destacó la valentía y la coherencia de Alfonsín reflejada en sus actos de gobierno, e hizo alusión a su compromiso con los derechos humanos, su enfrentamiento a la oligarquía y su memorable discurso frente al entonces mandatario Ronald Reagan en la Casa Blanca.

“Insisto en que lo que más quiero destacar de ese presidente de todos los argentinos es la valentía y la coherencia que mostraba. El principal ejemplo de esto está en que lo que prometió, lo hizo”.

Asimismo, Urribarri se refirió a las expresiones de la diputada Alejandra Viola durante la sesión preparatoria realizada días atrás. “A partir de la coherencia quiero referirme a lo sucedido en la última sesión… Sinceramente no puedo entender las palabras de la diputada Viola cuando se refirió a nuestro gobernador y a nuestra fuerza política en términos muy duros. Estas afirmaciones, a mí entender, muy livianas tienen muy poco que ver con el accionar o el desempeño de ella en otros momentos ante el Presidente de la Cámara y el resto de los diputados”.

“Yo quiero saber cuál es la verdadera versión de la diputada Viola: ¿la de ese día que tuvo el tupé de decirle al Gobernador lo que tenía que hacer o la que varias veces ha tenido la oportunidad de hablar con este Presidente y lo ha hecho de manera amable y respetuosa?”.

Y agregó: “¿Desde dónde plantea al Gobernador que es lo que tiene que hacer con respecto a temas como la corrupción? ¿En qué espejo se mira, señora diputada? Seguramente se fijará en el espejo de su jefe político, el Presidente Mauricio Macri”. En este sentido, Urribarri interpeló a la legisladora repasando varias de las 113 denuncias que posee el Presidente Macri en la Justicia.

“De todas esas causas no la he escuchado hablar en estos tres años a usted, diputada”, dijo el exmandatario, al tiempo que mencionó que el Gobernador Bordet ha tenido que administrar la provincia en medio de “la peor de crisis generada por el gobierno y la política que usted representa y no se hace cargo”.

“Vinieron a llevar adelante un plan de negocios cuyos principales beneficiarios son sus CEO´s y managers que aún están dentro del gobierno, y en lo político vinieron a ejercer una estrategia de disciplinamiento. Hoy no les interesa quien gana la elección, lo que importa es que quienes vengan sean obedientes”, sentenció.

Por otro lado, el Presidente de la Cámara manifestó que “hay un sector del periodismo de la provincia que actúa en connivencia con la dirigencia política”. “Llevo tres años de ataques permanentes de todo tipo y lo que se persigue es buscar que todo lo que se hizo en doce años de gobierno nacional y ocho de gobierno provincial sea invisibilizado, pero es imposible que esto suceda”, afirmó y repasó algunas de las obras de su gestión de gobierno.

Sostuvo que “en esa acción organizada y bien premeditada, este exgobernador, en estos tres años ha sido investigado de una manera minuciosa, profunda, sin límites y de la que no me quejo”.

En este sentido, hizo referencia a que se requirieron informes al Banco Central, al Ministerio de Economía y Hacienda, a la Dirección de Migraciones, a todos los registros de la propiedad de todo el país, a todos los escribanos de la provincia, a todos los registros de automotores, a todos los registros de embarcaciones, a todos los registros de aeronaves, y a la UIF, y no se encontraron irregularidades. Del mismo modo, señaló la investigación llevada a cabo por la AFIP de los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016, utilizando toda la tecnología existente, y en la cual tampoco se detectaron irregularidades.

El exmandatario manifestó que sus todas sus acciones de gobierno fueron realizadas con la aprobación previa de la Contaduría General y la Tesorería General de la Provincia, y con la aprobación posterior del Tribunal de Cuentas. También indicó que las contrataciones efectuadas en el marco de la Cumbre del Mercosur fueron autorizadas en la forma en la que la Ley 10.327 determinó.

Finalmente, aseveró que el Gobierno acional y los medios hegemónicos “no pueden ocultar la terrible realidad que desgraciadamente empuja a millones de argentinos a la pobreza y a la indigencia”.

“Por más que hagan operaciones políticas, judiciales y mediáticas, no van a lograr el efecto deseado. Porque los expresidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner trascendieron sus propias figuras; a través de políticas de Estado dignificaron y le abrieron la esperanza a millones de argentinos”. Y añadió: “Por más que el Gobierno, alguna diputada o los medios hegemónicos traten de atacar o hacer lo que quieran, lo que no van a poder hacer es doblegar la conciencia de un pueblo que recuperó la dignidad en esos años”.

Fuente: La Nota digital

