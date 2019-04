Inundaciones: reclamaron frenar los desmontes

Organizaciones sociales pidieron al gobernador que pare los desmontes.

Organizaciones sociales se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Chaco. Exigieron al gobernador Domingo Peppo el freno de los desmontes, que “paren los desmontes”.

En un momento de emergencia hídrica en la región, integrantes del Frente Popular Darío Santillán y del Movimiento de Trabajadores Desocupados 17 de Julio-La Nueva Generación se movilizaron bajo la consigna “Gobernador Domingo Peppo pare los desmontes en El Impenetrable chaqueño”.

Federico Palacios, referente del Frente Darío Santillán dijo: “Sabemos que en la provincia del Chaco hubo muchos desmontes clandestinos que perjudican a la ciudadanía en los momentos de lluvias grandes como las que se vinieron dando, lo que lleva a la emergencia hídrica que tenemos hoy. Sabemos que el Gobierno está recibiendo más de 200 millones de pesos para ayudar en la emergencia hídrica y queremos que esa plata vaya destinada a quien tiene que ir”.

Palacios también expresó: “Le pedimos a Peppo que directamente haga un decreto para que se paren los desmontes. Que no se suspendan, sino que se paren del todo. Se ve que no es prioridad para el Gobernador (los desmontes) porque hay sectores que son reserva y se sigue desmontando. Aparte, el 298/19 no es un decreto que prohíba los desmontes. Es un parate para después seguir con el negocio”.

Luego de la movilización y de ser recibidos por el Centro de Mediación del gobierno provincial, Miguel Chamorro, también del Frente Darío Santillán, manifestó que “para la semana que viene vamos a tener una audiencia con los ministros que están encargados del área de medioambiente y ecología. Concretamente vamos a plantear el problema del desmonte, el problema de la ocupación de espacios verdes para la construcción de algunas mega inmobiliarias, como también la ocupación y relleno de algunas lagunas que cuando están saturadas producen inundaciones de las que estamos siendo víctimas en este momento”.

Por último, Chamorro agregó que “tenemos que seguir luchando y parar con todo aquello que trata de hacer que los beneficios estén por sobre las necesidades de la gente que menos tiene. Hoy todavía hay mucha gente que está bajo agua. Los sectores populares están todos inundados. El agua no puede escurrir, las bombas no dan abasto y las lagunas están tapadas. Los funcionarios ‘son más maleta que los maleta’. Nosotros vamos a seguir luchando y contando con el apoyo de algunos sectores que siempre están con nosotros y, especialmente, el apoyo del Dr. Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela”.

Fuente: La Nota digital