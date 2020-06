¿Se dobla o se rompe?

Vázquez, desde la UCR, aclara que la intervención de Vicentin “es constitucional”.

El dirigente del radicalismo uruguayense Guillermo Vázquez sostuvo que la intervención y expropiación de Vicentin es posible porque la Constitución y las leyes lo permiten. “No es inconstitucional, ni mucho menos ilegal”, sentenció y se separó de la postura hegemónica.

El Comité Entre Ríos de la UCR avisó que se sumaba al banderazo de este sábado en rechazo a la intervención y posible proyecto de expropiación de Vicentin. El PRO se pronunció del mismo modo.



No todos los radicales opinan de la misma manera. El uruguayense Guillermo Vázquez, quien fue concejal y ex postulante a la intendencia por los boinas blancas, afirmó no estar de acuerdo con la postura del partido provincial. “No es inconstitucional, ni mucho menos ilegal”, expresó en diálogo con Babel digital.



“Considero que esto está dentro del estado de derecho y el gobierno federal actúa con legitimidad”, afirmó.

Vázquez señaló que su postura, en todo caso, es la de apoyo hacia la comunidad de Avellaneda, Santa Fe, en donde se encuentra la planta madre de la empresa, pero no para que no sea expropiada la firma, sino para que quede en el lugar y que el proceso no afecte a la comunidad y trabajos de la zona.

“El gobierno actuó con los instrumentos que tiene para actuar”, advirtió Vázquez, quien observó que la situación de la empresa, actualmente en concurso de acreedores en la justicia y en camino hacia la posible quiebra, “era comprometida”.

“Es la principal empresa vinculada al sistema cerealero que tiene la República Argentina, el resto de los grandes jugadores que tiene el ámbito agroexportador son de carácter multinacional”.