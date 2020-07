La Pato querellada

Bordeira quiere presentarse como querellante frente a Pato Bullrich.

La ex funcionaria municipal Griselda Bordeira, adelantó a la Agencia APF que piensa presentarse como querellante si la Fiscalía Federal finalmente abre la investigación contra la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su supuesta injerencia directa en la causa por narcotráfico que terminó con una condena a Bordeira, el ex intendente Sergio Varisco y una veintena más de personas.

Junto al juez Leandro Ríos, la @PFAoficial detuvo a la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal Pablo Hernández, por vínculos con el Narcotráfico.

Para nuestro gobierno quien está del lado del narcotráfico las paga, sea del signo político que sea. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 4, 2018

“Siento mucha bronca y mucha impotencia: estuve un año y medio privada de mi libertad en el peor lugar del mundo para una persona inocente: una unidad penal. Salí una mañana de mi casa a declarar (ante la Justicia Federal) y nunca más volví a mi casa. Fue terrible lo que vivimos”, describió Bordeira, señalando la responsabilidad política en esto de la ex ministra Patricia Bullrich.



“No si la palabra vergüenza alcanza para describir la sensación que tengo hoy”, respecto de Bullrich y del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio agregó en declaraciones al programa del periodista Diego Brancatelli por Radio Conexión Abierta.



A la gente a la que le pidió el voto por Mauricio Macri “le pediría disculpas”, acotó quebrándose en llanto. “¿Quién es Patricia Bullrich para jugar con mi vida y mi libertad como lo hizo? Arruinaron nuestras vidas, nuestras familias”, agregó, al tiempo que señaló que si la Fiscalía Federal local finalmente abre la investigación contra la ex ministra de Seguridad “quiero presentarme como querellante”.



El pedido de investigación contra la actual presidenta del PRO a nivel nacional fue hecho por el Tribunal que condenó a los imputados en la causa por narcotráfico que reunió las investigaciones por la “narcoavioneta” y el “narcomunicipio”.



La ex funcionaria municipal denunció que se utilizaron elementos de la inteligencia del Estado nacional de formal “ilegal” para el “armado de una causa con intereses políticos”. “Yo fui víctima de la presencia de un grupo de tareas de Buenos Aires en Paraná”, acusó, relatando el accionar de un supuesto equipo de la PFA que trabajaba por su cuenta en la sede local de la fuerza.



También situó en este entramado a “un sector de la prensa” tanto local como de Buenos Aires, para “convalidar socialmente una acusación armada falsamente a partir de elementos que sí eran ciertos: la relación con Daniel “Tavi” Celis, el jefe de la banda narco, existió en términos políticos. Nunca lo negamos. Lo que no existió fue la relación delictiva en la que terminamos involucrados”.



Asimismo, cargó contra la Justicia Federal señalando que fue acusada en el juicio de ser financista colaboradora del narcotráfico y terminó siendo condenada como partícipe necesaria y colaboradora, delito del que “nunca me pude defender”, deslizó. En torno a esto, apuntó: “Me trataron como delincuente desde el minuto cero. Nunca me dieron el beneficio de la duda. Le creyeron a una mujer a la que le sacaron seis kilos de cocaína y que mintió sistemáticamente”.



La referencia es a Luciana Lemos, ex pareja de Celis, a quien en un procedimiento de la Policía Federal se la encontró in fraganti comercializando esa cantidad de estupefaciente. En su relato de los hechos y sus anotaciones en un cuaderno se basó la acusación de la Fiscalía contra los distintos condenados, en particular Sergio Varisco; Bordeira y el ex edil Pablo Hernández.



Bordeira también apuntó contra “un amigo directo de Daniel Santoro” por las “barbaridades que dijo de nosotros” y denunció: “En la causa había secreto de sumario. Nosotros no podíamos acceder al expediente para defendernos y había un amigo de Santoro en Paraná que publicaba en sus medios lo que iba a pasar con nosotros. Hubo cómplices dentro de la Justicia: alguien le entregaba el expediente”.