Declaraciones de José Cáceres

El diputado del PJ hizo declaraciones radiales. Habló de la cuestión legislativa y también del peronismo “de la Costa del Paraná” hacia 2023. AUDIO

José Cáceres, Diputado de la provincia, dialogó con Radio La Voz sobre un proyecto de Ley que presentaron en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y también brindó su punto de vista sobre la política provincial.

Política

“Él -Bordet- dijo que era una eternidad pensar en el 2023, nosotros siempre estamos pensando en esas cosas, trabajamos diariamente por lo inmediato y previendo gestión pero un también piensa en política”.

“Yo soy de Paraná, me gustaría si nos ponemos de acuerdo en un proyecto que sea abarcativo y tenga determinadas características de gestión, avanzar con alguien de Paraná”.

¿Bahl? – “Exacto” afirmó rápidamente Cáceres.

“Uno nunca sabe esto es política, siempre dentro de mi partido, nunca fuera de mi partido; me gustaría que Paraná tenga un gobernador peronista. Hay condiciones, antes tenía una postura radical sobre este tema y siempre dije que no importaba el lugar de donde sea siempre y cuando piense en gobernar para todos; siempre y cuando piense en el conjunto. A veces uno ve que se favorece un poco a algún sector de la provincia y es por eso que me gustaría tener un gobernador de Paraná”.