La secretaría de Educación Ambiental del sindicato docente se solidarizó con la maestra fumigada.

GACETILLA

“Desde la Secretaría de Educación Ambiental de Agmer Seccional Paraná, expresamos nuestra solidaridad con Estela Lemes, docente rural del Departamento Gualeguaychú quien, luego de haber sido fumigada con agrotóxicos y de haber sufrido graves daños en su salud, ha quedado totalmente desamparada por la justicia, debiendo hacerse cargo de los costosos tratamientos que de esta situación se derivan.

Estela lo expresa con detalle en una carta abierta al gobernador Bordet: “En todos estos años le he puesto el cuerpo a mi vocación, y ahora siento en él las consecuencias de tener un Estado que no me protegió, como tampoco protege a los niños y niñas que asisten a las escuelas rurales, y que son expuestos a horribles pulverizaciones con agrotóxicos. Tampoco el Estado se hace cargo de las irrefutables consecuencias que las fumigaciones han dejado en mi salud, y sin embargo ha estado muy presente para defender y proteger los intereses del agronegocio, que ha sido cuestionado históricamente; y mostró su verdadera cara al interferir los recursos de amparos que presentaron AGMER y las organizaciones socio ambientales para restringir las distancias de fumigaciones en las cercanías de las escuelas.”

Estela Lemes es una de las tantas víctimas de este modelo que no parece tener freno y cuyos defensores (grandes productores, sociedades rurales, gobierno provincial, nacional, tribunales, legisladores) parecen cegados a las pruebas científicas sobre el terrible impacto de los agrotóxicos en la salud humana. Estela sufre una neuropatía aguda que afecta sus músculos, su equilibrio y su capacidad respiratoria, medicada de por vida y sin una cobertura de la obra social ni de la ART.

Y todo eso nos indigna, pero no nos paraliza, como colectivo de docentes, seguimos levantando la voz en cada taller, en cada mensaje, en cada clase que tengamos la oportunidad para decir #Parendefumigar, #LosAgrotoxicosMatan, #hayalternativaagroecología.

Esperamos del gobernador y demás responsables de esta situación una respuesta acorde a lo que pregonan en sus discursos.

La justicia falló contra Estela Lemes, y nos falló a toda la comunidad educativa, seamos no docentes rurales. Porque este modelo productivo nos está dañando, enfermando y matando a lo largo y a lo ancho de la provincia y en toda la región.La solidaridad con nuestra compañera se vuelve lucha para seguir denunciando y esperanza de construir mundos más justos.

Prof. María José López Ortiz.

Secretaria de Educación Ambiental

AGMER Paraná