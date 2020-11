Rogel rescata la Historia de la UCR

Alternativa Radical y el Instituto Nacional Yrigoyeneano presentaron un libro de Celomar Argachá.

“EL RADICALISMO ES MÁS QUE UNA PROPUESTA ELECTORAL”

Esta definición fue pronunciada por el ex presidente de la Convención Nacional y ex Senador Nacional, Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, durante la videoconferencia de presentación del libro del Prof. Celomar Argachá y prólogo del ex Diputado Nacional Fabián Rogel, “Unión Cívica Radical de Entre Rios, ORIGEN, FUNDACIÓN Y EVOLUCIÓN HASTA 1914”.

La convocatoria estuvo a cargo de Alternativa Radical y del Instituto Nacional Yrigoyeneano, cuyas palabras estuvieron a cargo de su presidente el Dr. Diego Barovero.

“El evento fue un éxito. Estuvieron dirigentes de toda la provincia y de cada uno de los departamentos, participaron intendentes, ex intendentes, concejales, presidentes de Junta de Gobierno y de Fomento. Hicieron uso de la palabra, la Diputada Sara Foletto, el intendente Pedro Galimberti, el Senador Rubén Dal Molin, y como invitado sorpresa estuvo el Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, a quien se le pidió una reflexión final y al igual que el Dr. Barovero, destacaron la importancia que tiene en estos tiempos, de tanta confusión política e ideológica, presentar esta obra”, dice la gacetilla.

Rogel informó que una vez superada la pandemia, se presentará el libro en cada una de los Departamentos y Ciudades de la Provincia de manera presencial; manifestando que “el libro será una gran excusa para hablar de política con mayúsculas, del Radicalismo y fundamentalmente de la patria”.