M. C.

Rogelio Frigerio estuvo en una radio de Paraná y dijo estar preparando un movimiento anti-grieta. El nuevo discurso del PRO Entre Ríos para encabezar la lista de diputad@s nacionales que enfrentará al peronismo.

Respecto a los objetivos de Frigerio en la provincia, el dirigente macrista expresó en el programa A Quien Corresponda: “Estoy trabajando en un proyecto superador para la provincia de Entre Ríos, estoy estudiando los problemas y ver como sería la forma de resolverlos. El espacio político que gobierna la provincia hace 20 años no lo pudo resolver. Para resolver esos problemas de enorme complejidad, hace falta una base de sustentación política de lo que es la oposición. En eso estoy y ahora que se puede empecé a recorrer la provincia”.

“Pero también dije por primera vez estaba dispuesto a ser yo el protagonista en una elección. pero eso no es lo más importante porque eso lo determinará quien esté mejor parado o con más capacidad para amalgamar esas distintas fuerzas detrás de ese programa de desarrollo. Si me toca, lo haré, sino me voy a poner a disposicón de quien sea la mejor opción”, explicó el ex ministro de Macri.

PERONISMO BLANCO

En la radio le preguntaron sobre una posible alianza con el espacio creado por dirigentes como Martínez Garbino, Moine, y El Choclo Alasino: “Yo estoy dialogando con todos y todos tienen para aportar. Hay que ser más humildes en la política, aceptar que todos somos corresponsables de que vivamos tan mal como vivimos, pasa por entender que el otro siempre tiene para aportar algo. Hay muchos dirigentes con experiencia en la gesitón y hay qyue escucharlos, y yo estoy haciendo eso. apnrender de sus experiencias y ver como podemos etar todos detrás de un programa de desarrolo y transformador de la provincia”.