«Serenatistas» se presenta en La Paz

Charla con Fernanda Álvarez y Emilia Cersofio.

D. M. F.

Este fin de semana se presentan en el Centro Cultural Cabayú Cuatiá, Fernanda Álvarez y Emilia Cersofio con su espectáculo «Serenatistas», una propuesta artística que abarca «la música, la poesía, la danza, lo performático y el encuentro con el público».

Breve charla

¿Hace cuánto tiempo vienen con este proyecto? ¿cómo comienzan?

A mediados del 2020 se nos ocurrió salir a vender nuestros libros y discos y ofrecíamos llevarlos a domicilio. Nos pareció buena idea ofrecer una sorpresa en vivo con cada reparto, leíamos un fragmento de poema y cantábamos un pedazo de canción, en la puerta, como una serenata. Las personas quedaban re contentas y nosotras también. Es un hecho que en ese momento estábamos en aislamiento social, las personas estábamos tristes en las casas encerradas y esta era una manera de acercar el arte y el cariño a los hogares. Luego comenzamos a ofrecerlo como servicio en sí: dar serenatas. Así que como regalos de cumpleaños o de amistad las personas nos llamaban para que le hagamos una Serenata a un ser querido.

Nos gustó tanto lo que pasaba que armamos la obra bajo este mismo concepto.



¿Con qué se encontrará el público este sábado en la Cooperativa Cultural Cabayú Cuatiá?

Este sábado el público se encontrará con una propuesta artística que abarca la música, la poesía, la danza, lo performático y el encuentro con el público.

Los textos y canciones que presentamos en la obra son de nuestra autoría. Los entrelazamos e invitamos al público a viajar con nosotras.



¿Nos pueden contar qué música están escuchando?

Emilia: siempre he escuchado música muy variada. Siempre estoy conociendo músicas nuevas porque soy profe y cada aprendiz me muestra su universo sonoro. Te nombro algunas personas: Silvio Rodriguez, compositores brasileros, salsa, rock nacional clásico (Charly, Fito, Spinetta), después cosas más actuales, escucho todo lo que está sonando ahora mucho para ver que hay allá afuera, lo grande y lo más under. Cantautoras y cantautores. También como soy bajista escucho las músicas de los proyectos en los que participo.

Fernanda: yo no ando escuchando mucha música porque por lo general cada música que ya escuché mucho me lleva a ese momento de la vida y no me gusta, entonces trato de conocer cosas nuevas o estar en el silencio. Pero cuando lo hago, ya que la amo, me gusta la música popular brasilera, Juana Molina, Mono Fontana, música africana y de la india, música clásica. Me gustan mucho los compositores y compositoras locales, los escucho, los sigo.



¿Están escribiendo… leyendo..?

Emilia: En este momento del año, es un tiempo más para afuera de muchos eventos artísticos. Me encuentro con muchas actividades iniciando y muchas cerrando. Estoy terminando un disco nuevo y el trabajo de la escritura y la composición está en un stop. La lectura no está muy presente en mi vida, pero me gusta tener un libro cerca y hace poquito leí De dónde viene la costumbre de Marie Gouric.

Fernanda: Siempre leo varias cosas a la vez, en este momento estoy leyendo un libro de poemas y textos de una autora local Nedi Nardín. Un libro de una científica española que habla del funcinamiento del cerebro en la meditación. Una novela de Arnaldo Calveyra y así. Y si, estoy escribiendo, también varias cosas a la vez. Estoy armando un poemario nuevo y terminando algunos textos que inicié el año pasado. Y alguna que otra cosilla de por ahí.



¿Qué más pueden contar sobre la experiencia “Serenatistas”?

Nos gusta poder viajar con la obra a distintos lugares y observar qué pasa en la alquimia con las diversas personas en la obra y fuera de ella.

Nos agrada mucho el formato que encontramos para presentar nuestras producciones, nos divierte, nos permite transformarlo (ya que vamos cambiando las combinaciones de música y texto) y disfrutarlo.